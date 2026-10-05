Skoda’nın Ekim 2026 fiyat listesi güncellendi. Markanın Türkiye’deki ürün gamında Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri yer alıyor.

Skoda, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel ürün gamında Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi içten yanmalı modellerin yanı sıra Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe gibi tamamen elektrikli seçenekler de bulunuyor.

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Bu içerikte Skoda’nın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Skoda fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Fabia 2.009.900 TL 1.877.900 TL Scala 2.054.900 TL 2.376.300 TL Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL Karoq 3.249.900 TL 3.103.300 TL Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Enyaq 4.099.900 TL - Enyaq Coupe 4.199.900 TL -

Elroq fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL 2.481.600 TL

Elroq, markanın tamamen elektrikli SUV ürün gamında konumlanan modellerinden biri olarak Ekim 2026 listesinde tek donanım seçeneğiyle yer alıyor. 60 e-Prestige 190 PS versiyonunda sunulan kampanyalı fiyat, modelin bu ayki en dikkat çekenlerinden biri oluyor.

Elroq opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Enyaq Coupe fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 204 PS 60 e-Sportline 4.199.900 TL - Elektrik, 340 PS 4x4 e-RS 5.649.900 TL -

Enyaq Coupé, elektrikli SUV karakterini coupe formuna yakın bir tasarımla birleştiren model olarak listede yer alıyor. 60 e-Sportline ve e-RS 340 PS 4x4 versiyonlarıyla sunulan araç, elektrikli tarafta daha sportif görünüm ve güçlü versiyon arayanlara hitap ediyor.

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Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Enyaq fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli, 204 PS 60 e-Prestige 4.099.900 TL -

Enyaq, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş karakterini bir arada sunuyor.

Enyaq opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Fabia fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.009.900 TL 1.877.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.269.900 TL 2.192.200 TL 1.5 TSI 177 PS, Benzinli Monte Carlo 130 Edition DSG 2.729.900 TL 2.389.900 TL

Skoda Fabia, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Ekim 2026 listesinde Premium, Monte Carlo ve Monte Carlo 130 Edition donanımlarıyla yer alan model, Skoda ürün gamının en erişilebilir fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Fabia opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5

Scala fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.054.900 TL - 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.304.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.559.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.779.900 TL 2.376.300 TL

Skoda Scala, hatchback sınıfında daha geniş gövde yapısı ve farklı motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Elite, Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla sunulan modelde Eylül 2026 döneminde kampanyalı fiyat bulunmuyor.

Scala opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Octavia fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Elite DSG 2.779.900 TL 2.385.500 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.159.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.459.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.459.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 5.669.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Sportline DSG 3.559.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi RS DSG 5.769.900 TL -

Skoda Octavia, geniş iç hacmi ve günlük kullanıma uygun yapısıyla markanın en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Ekim 2026 listesinde mHEV motorlu versiyonların yanında RS ve Combi seçenekleri de yer alıyor. Elite versiyondaki kampanyalı fiyat bu ayki liste içinde öne çıkıyor.

Octavia opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Superb fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.774.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.744.900 TL 3.998.400 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.744.900 TL 3.770.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Prestige DSG 4.864.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS Laurin & Klement Crystal DSG 5.194.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 5.314.900 TL - 2.0 TDI 193 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.239.900 TL - 2.0 TSI 265 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.339.900 TL - 2.0 TDI 193 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.359.900 TL - 2.0 TSI 265 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.459.900 TL -

Skoda Superb, markanın üst sınıfa konumlanan geniş aile otomobili olarak Ekim 2026 listesinde hem sedan gövdeye yakın versiyonları hem de Combi seçenekleriyle yer alıyor. Prestige ve sportline donanımlarında kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Superb opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Kamiq fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.149.900 TL 1.962.700 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.569.900 TL 1.999.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.709.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.879.900 TL 2.377.300 TL

Skoda Kamiq, markanın kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle yer alan modelde Elite, Premium ve Monte Carlo versiyonlarında kampanyalı fiyat bulunuyor.

Kamiq opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Karoq fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 3.249.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.639.900 TL 3.103.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.739.900 TL -

Skoda Karoq, kompakt SUV sınıfında daha geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap eden bir model olarak listede yer alıyor. Ekim 2026 döneminde kampanyalı fiyatlar Prestige ve Sportline versiyonlarında görülüyor.

Karoq opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 41.667 TL 3-5

Kodiaq fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 4.049.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.749.900 TL 3.998.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.899.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Prestige DSG 4x4 6.749.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Sportline DSG 4x4 6.999.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 4x4 7.399.900 TL -

Skoda Kodiaq, markanın geniş SUV ailesindeki en kapsamlı seçeneklerden biri olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleriyle sunulan modelde Premium, Prestige, Sportline ve RS versiyonları farklı kullanım beklentilerine sesleniyor.

Kodiaq opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL 3-5

Kaynak: Skoda Türkiye