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Ekim 2026 Kia Fiyat Listesi Belli Oldu: Seltos da Listede!

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Kia'nın Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Seltos, Sorento, Niro EV, EV2, EV3, EV6 ve EV9 modelleri yer alıyor. Böylece eylül ayında listede bulunmayan Seltos da Kia'nın Türkiye'deki güncel ürün gamına dahil oldu.

Ekim 2026 Kia Fiyat Listesi Belli Oldu: Seltos da Listede!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Kia, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını yayınladı. Listede benzinli, mild hybrid, hibrit ve tamamen elektrikli modellerin yanı sıra bazı araçlarda dikkat çeken kampanyalı fiyatlar da bulunuyor.

Bu içerikte Kia’nın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Kia Fiyat Listesi Belli Oldu: Seltos da Listede!
kia
Kia Niro EV
Kia Picanto
Kia Stonic +7

Kia fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EV2 1.769.000 TL 1.699.000 TL
Picanto 1.460.000 TL 1.460.000 TL
XCeed 1.960.000 TL -
Stonic 1.960.000 TL 1.855.000 TL
Seltos 2.549.000 TL 2.349.000 TL
EV3 2.450.000 TL -
Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL
Sportage 2.249.000 TL 2.149.000 TL
EV6 3.790.000 TL -
Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL
EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

EV2 fiyatları - Ekim 2026

kia

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
107,8 kW, Elektrik Cool Otomatik 1.769.000 TL 1.699.000 TL
107,8 kW, Elektrik Elegance Otomatik 1.969.000 TL 1.899.000 TL
99,5 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 2.179.000 TL 2.079.000 TL

Kia EV2, Ekim ayında üç farklı versiyonla listeleniyor. Giriş seviyesindeki Cool versiyonu 1.769.000 TL'den başlıyor ve 70.000 TL kampanya desteğiyle 1.699.000 TL'ye düşüyor. Elegance ve Elegance Long Range seçeneklerinde de kampanyalı fiyatlar bulunuyor.

EV2 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Renk Opsiyonu 16.900 TL

Niro EV fiyatları - Ekim 2026

Kia Niro EV

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrik Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 2.199.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında yer alıyor. Elegance donanımıyla listelenen model, elektrikli kullanım karakteri, yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına uygun gövde yapısını bir arada arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Ekim 2026

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 67 PS Benzin Feel AMT 1.460.000 TL -
1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.460.000 TL -

Picanto, markanın şehir içi otomobillerinde kompakt yapısıyla en erişilebilir seçeneklerden biri. AMT şanzımanlı benzinli motorla sunulan model, küçük boyutları ve pratik yapısıyla özellikle günlük şehir kullanımı için öne çıkıyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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Stonic fiyatları - Ekim 2026

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 100 PS Benzin Cool DCT 1.960.000 TL 1.855.000 TL
1.0L 100 PS Benzin Elegance DCT 1.995.000 TL 1.895.000 TL
1.0L 100 PS Benzin Prestige DCT 2.290.000 TL 2.190.000 TL

Stonic, Ekim ayında 1.0 litrelik 100 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzımanla üç farklı donanım seçeneğine sahip. Cool, Elegance ve Prestige versiyonlarının tamamında kampanyalı fiyat uygulanıyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Ekim 2026

Kia XCeed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 115 PS Mild Hybrid-Benzin Cool DCT (Otomatik) 1.960.000 TL -

XCeed, hatchback ve crossover karakterini bir araya getiren gövde yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde konumlanıyor. Mild hybrid-benzinli motor ve DCT şanzımanla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen ancak kompakt boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Ekim 2026

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 150 PS Benzin Live DCT Otomatik 2.249.000 TL 2.149.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Vision DCT Otomatik 2.550.000 TL 2.387.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Cool DCT Otomatik 2.750.000 TL 2.650.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Elegance DCT Otomatik 3.075.000 TL 2.975.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Prestige DCT Otomatik 3.340.000 TL 3.240.000 TL
1.6L 180 PS Benzin GT-Line 4X4 DCT Otomatik 3.650.000 TL 3.400.000 TL

Sportage, Kia’nın Ekim 2026 listesinde en fazla donanım seçeneğine sahip modellerden biri. Live, Vision, Cool, Elegance, Prestige ve GT-Line seçenekleriyle listelenen model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve otomatik şanzıman beklentilerini birlikte karşılıyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Ekim 2026

Kia Sorento

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk 6.390.000 TL 6.240.000 TL
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk 6.530.000 TL 6.380.000 TL

Sorento, listede 1.6L 239 PS 4X4 hibrit motor ve Prestige Smart donanımıyla 5 ve 7 koltuklu olmak üzere iki seçenekle yer alıyor. Prestige Smart donanımı ve 4X4 yapısıyla daha üst seviye SUV beklentilerine yanıt veriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Ekim 2026

Kia EV3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrik Cool Long Range Otomatik 2.450.000 TL -
150 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 3.199.000 TL -
150 kW, Elektrik Elegance Comfort Otomatik 2.485.000 TL -
150 kW, Elektrik Prestige Otomatik 3.199.000 TL -
150 kW, Elektrik GT-Line Long Range Otomatik 3.790.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ürün gamındaki daha kompakt seçeneklerinden biri olarak listede bulunuyor. Standard Range ve Long Range seçenekleriyle sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen ve SUV formunu kompakt ölçülerle tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir alternatif.

EV3 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Ekim 2026

Kia EV6

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW, Elektrik Elegance Otomatik 3.790.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha dinamik tasarım çizgileriyle ayrılan seçeneklerinden biri. Elegance Standard Range donanımıyla listelenen model, elektrikli sürüş karakterini daha geniş gövde yapısı ve modern kullanım beklentileriyle birleştiriyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Ekim 2026

Kia EV9

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk 6.540.000 TL 6.340.000 TL
283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk 7.870.000 TL 7.670.000 TL

EV9, markanın büyük ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının üst basamaklarında yer alıyor. 6 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, geniş aile kullanımı, elektrikli altyapı ve daha üst donanım beklentilerini bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Seltos fiyatları - Ekim 2026

Kia’nın Yeni Kompakt SUV’si Seltos Tanıtıldı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 180 PS Benzin Cool DCT Otomatik 2.549.000 TL 2.349.000 TL
1.6L 180 PS Benzin Elegance DCT Otomatik 3.215.000 TL 2.965.000 TL
1.6L 180 PS Benzin X-Line DCT Otomatik 3.399.000 TL 3.149.000 TL

Kia'nın Ekim 2026 fiyat listesine yeni eklediği Seltos, 1.6 litrelik 180 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzımanla üç farklı donanım seçeneğine sahip.

Seltos opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye

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