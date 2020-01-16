Bilim Kurgu Ürünü Gibi Duran Akıllı Kontakt Lens

Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik cihaz, bundan 50, 60 yıl öncesine göre bilim kurgu gibi geliyor. Bazı şirketler de şu an kulaklarımıza bilim kurgu ürünü gibi gelen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu şirketlerden bir tanesi de akıllı kontakt lensler üzerinde çalışan Mojo Vision.

Daha çok bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz; gece görüşünü artıran, hassas arayüzlü kontakt lensler, Mojo Vision ile birlikte gerçeğe dönüşebilir. Mojo Vision, aslında kullanıcısını “süper güçlere” kavuşturacak olan bu teknoloji üzerinde beş senedir çalışıyor. Mojo Lens, ufak ekrandan ve ona eşlik eden mikro elektronik parçalardan oluşuyor böylece sanal gerçekliği tek bir kontak lenste toplayabiliyor.

Şirketin buradaki hedefi, sadece kullanın görebileceği, arayüzü için göz takibini kullanan bir ekran. Lens sayesinde randevular, mesajlar, yapılacaklar listesi, alarmlar gibi zaman bazlı işlemler gerçekleştirilebilecek. Mojo, bildirimlerin bağlamını anlayabilecek olan bir yazılıma sahip olduklarını da söyledi. Yani bu, görüş açınız gereksiz veriler tarafından da bölünmeyecek anlamına geliyor.

Akıllı kontakt lens yapmak

Bu tarz bir teknolojiden bahsetmek ve böyle bir teknolojinin kullanılabileceğini hayal etmek oldukça keyifli olsa da göz takibi yapabilen ve ihtiyaç duyulan birçok işlemi gerçekleştirebilen akıllı bir ekranı, küçük bir lens içerisine sıkıştırmak pek de kolay değil. Zaten şirketin şu anki demosu da gerçek kontakt lensler yerine sanal gerçeklik kaskları kullanıyor.

Tabii bu tarz bir akıllı lens geliştirmeyi düşünen ilk şirket Mojo Vision değil. Daha önce Alphabet de Verily şirketiyle akıllı kontakt lens dünyasına adım atmaya çalışmıştı. Diyabet test lensleri üzerinde çalışan şirket, bu tarz bir lens yapmanın zorluklarını henüz aşamayacağı için 2018 yılında projesini rafa kaldırmak durumunda kalmıştı.

Mojo Vision’ın bu teknolojisinin ilk sürümleri, görme bozukluğu olan insanlar üzerine odaklanacak. Şirketin lens konusundaki bir diğer hedefi de tüm gün dayanabilecek bir bataryaya sahip olması. Böylece akşam çıkarıldığında şarj edilebilecek.

Henüz emekleme aşamasında

Sadece 0,48 mm gibi bir kalınlığa sahip olmasına rağmen 14 bin ppi piksel yoğunluğu vaat eden bu lens bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Ancak şirketin akıllı mikro ekranlarının ilk sürümü, akla ilk gelen yüksek kaliteli görselliktense basit, yeşil grafiklere sahip olacak.

Tabii böyle bir teknolojiye sahip olabilmek için birkaç yıl daha beklemek gerekiyor. Şirket, şu aşamada HP Tech Ventures, LG ve Motorola Solutions gibi devlerin desteğini almaktansa son ürün çıktıktan sonra böyle bir girişimde bulunmayı planlıyor.