Lenovo, her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran oyuncu telefonu Legion Y70’i tanıtarak akıllı telefon sektörüne iddialı dönüş yaptı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Lenovo, bilgisayarlar başta olmak üzere birçok farklı kategoriden ürettiği ürünlerle dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Çin merkezli firmanın ürünleri arasında bir aralar akıllı telefonlar da vardı ancak çekilmişti. Şirketin son modeli 2022’de çıkmıştı. Şimdi ise şirket, yeni modeli Legion Y70 ile sektöre resmen geri döndü.

Lenovo Legion Y70 akıllı telefon, her özelliğiyle büyülemeyi başaran amiral gemisi bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek performansıyla tam bir oyun canavarı olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı, arkada ise Legion isminin yazıldığı tasarım var. Kameralar sol üste yerleştirilmiş.

Lenovo Legion Y70 teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 1080x2400 piksel, 144 Hz, 7000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 8000 mAh (90W)

L70 modelinde 6,8 inç boyutunda 1080x2400 piksel çözünürlük ve 144 Hz’lik yüksek bir yenileme hızı sunan Dolby Vision destekli bir OLED ekran görüyoruz. Bu ekran, oyunlarda harika bir deneyim sunuyor. Telefonun 7000 nit’lik çok yüksek bir tepe parlaklık değerine sahip olduğunu da ekleyelim.

Amiral gemisi telefon, Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alıyor. Ona 12/16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’tan başlayan ve 1 TB’a çıkan UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. Cihazda işlemci çekirdeği sıcaklığını 7°C düşürebilen 5.500 mm²'lik bir buhar odası soğutma sistemi var.

Arka tarafta f/1.8 açıklıkta 50 MP’lik ana kamera ve f/2.2 açıklıkta 8 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz 8000 mAh’lik 90W hızlı şarja sahip bir bataryayla gelecek. 12/256 GB’lık başlangıç versiyonu 450 dolara satışa çıkıyor.