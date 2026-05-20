Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Okyanus Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Okyanus Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 25 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Okyanus Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Subnautica 20.99$ 5.24$ (-%75) Subnautica: Below Zero 20.99$ 5.24$ (-%75) The Last Caretaker 16.49$ 13.19$ (-%20) Barotrauma 20.99$ 10.49$ (-%50) Stranded Deep 19.99$ 9.99$ (-%50) Skull and Bones 23.99$ 2.39$ (-%90) Still Wakes the Deep 17.99$ 4.49$ (-%75) Sea Power : Naval Combat in the Missile Age 22.99$ 18.39$ (-%20) ALL WILL FALL 12.49$ 9.99$ (-%20) Maneater 39.99$ 5.99$ (-%85) Stormworks: Build and Rescue 12.49$ 7.49$ (-%40) Abyssus 12.49$ 8.11$ (-%35) SOMA 14.99$ 3.74$ (-%75) Spilled! 3.59$ 2.29$ (-%36) Port Royale 4 39.99$ 3.99$ (-%90) Voyagers of Nera 14.99$ 9.89$ (-%34) NAMAKORIUM 6.59$ 3.95$ (-%40) Flotsam 12.49$ 6.24$ (-%50) Ship of Fools 21.99$ 5.49$ (-%75) We Need To Go Deeper 15.99$ 3.99$ (-%75)

Steam Okyanus Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.