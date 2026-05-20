Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Okyanus Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 25 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Okyanus Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Subnautica
|20.99$
|5.24$ (-%75)
|Subnautica: Below Zero
|20.99$
|5.24$ (-%75)
|The Last Caretaker
|16.49$
|13.19$ (-%20)
|Barotrauma
|20.99$
|10.49$ (-%50)
|Stranded Deep
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Skull and Bones
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|Still Wakes the Deep
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Sea Power : Naval Combat in the Missile Age
|22.99$
|18.39$ (-%20)
|ALL WILL FALL
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Maneater
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Stormworks: Build and Rescue
|12.49$
|7.49$ (-%40)
|Abyssus
|12.49$
|8.11$ (-%35)
|SOMA
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Spilled!
|3.59$
|2.29$ (-%36)
|Port Royale 4
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Voyagers of Nera
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|NAMAKORIUM
|6.59$
|3.95$ (-%40)
|Flotsam
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|Ship of Fools
|21.99$
|5.49$ (-%75)
|We Need To Go Deeper
|15.99$
|3.99$ (-%75)
Steam Okyanus Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.