Son dönemde birçok ülke inanılması güç şehir projelerini gerçekleştirmeye başladı. Suudi Arabistan'ın drone taksilerinden Hindistan'ın video yayını yapan dijital küplerine kadar bilim kurgu ile gerçek arasındaki sınırı ortadan kaldıran bu şehir projelerini sizler için derledik.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan arabalardan ya da Hyperloop gibi çılgın projelerden ne kadar uzak olsak da insanlık yavaş yavaş bu vizyona yaklaşmaya başladı. Bir zamanların imkansız görülen teknolojileri, günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Yeni teknolojilerle şehirlerini yeniden tasarlayan ülkeler, gerçekle bilim kurgunun ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Bu yazımızda ülkelerin, teknoloji temelli şehir projelerini sizler ile paylaşacağız.

7. Senegal'in 2 milyar dolarlık fütüristik şehir projesi

2018'de gösterime giren "Black Panther" isimli filmdeki kurgusal şehir Wakanda'ya benzetilen proje, keskin mimarisi ve çelik binaları ile dikkat çekiyor. Diamniadio Lake City olarak adlandırılan 2 milyar dolarlık proje adeta çizgi roman sayfalarından fırlamış gibi görünüyor.

6. Katar'ın Dünya Kupası için hazırladığı 45 milyar dolarlık şehir projesi

Lusail şehri için ilk kez 2005 yılında ortaya atılan planlar, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazandığı 2010 yılına kadar ertelenmişti. 2020 yılında hazır olması beklenen şehirde yeni bir stadyum, gökdelenler, villalar ve 22 yeni otel yapılacak. Katar'ın 200.000 kişilik nüfusuna rağmen 450.000 kişiyi ağırlamak için plan yapılan şehrin, dünyanın en modern şehirlerinden biri olması bekleniyor.

5. Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık robot işçi ve drone taksi projesi

4.700 aktif inşaat projesiyle büyük bir gelişme yaşanan Suudi Arabistan'da Afrika'ya Kızıldeniz üzerinden bağlanan bir köprüye sahip olan Neom şehir projesi oldukça dikkat çekmişti. Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra projeden geçici olarak çekilen yatırımcılar, projenin şu an için askıya alınmasına sebep oldu. Eğer proje devam ederse Neom, robot işçilerin çalışacağı ve drone taksilerin ulaşımı sağlayacağı bir mega kent olacak.

4. Malezya'nın 100 milyar dolarlık ağaçlarla kaplı şehir projesi

Singapur'un bölgedeki hakimiyetine meydan okuyacak 100 milyar dolarlık proje, Forest City olarak adlandırılıyor. Bitki kaplı binaların yanı sıra, boş olan her araziye ağaçların ekildiği projede kentsel bir orman oluşturulması planlanıyor. Bitkileri kendi kendine sulayan akıllı bir şehir kurmak isteyen Malezya'nın proje için belirlediği son tarih 2040 yılı.

3. Suudi Arabistan'ın 10 milyar dolarlık Kral Abdullah Finans Bölgesi projesi

Kral Abdullah Finans Bölgesi projesi, ileriye dönük birçok tasarımı içinde barındırıyor. 17 milyon metrekarelik tek raylı demir yolun (monorail), camiler ve güneş enerjisi kullanılarak soğutulan köprüler gibi alt projelere sahip bu proje, programın gerisinde kalmış durumda. Proje, 2020'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne yetiştirilmeye çalışılıyor.

2. Kenya'nın 12 milyar dolarlık akıllı şehir projesi

Tamamlandığında Afrika kıtasındaki en akıllı şehir olması beklenen Konza akıllı şehir projesi, yüksek teknoloji kullanılarak oluşturuluyor. 2030'da tamamlanması beklenen şehirde neredeyse her noktada veri toplayan sensörler konumlandırılacak. Sensörler ile trafik durumu gibi bilgiler alınarak trafik lambalarında düzenlemeler yapılabilecek. Ayrıca teknoloji ağını verimli olarak kullanabilmek için tamamen sıfırdan bir altyapı kurulacak.

1. Hindistan'ın 1 trilyon dolarlık akıllı şehir projesi

Hindistan'ın Gandhinagar şehrini bir cazibe merkezine dönüştürmek için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Diğer akıllı şehir projelerinde yer alan sensörler ve kameralara ek olarak sıradışı tasarımlara da sahip olan projede, şehrin her noktasında hükûmet tarafından yapılan açıklamaların, trafik durumunun ve hava durumunun gösterilebilmesi için küp şeklinde dijital ekranlar kurulacak. Projenin maliyeti net olmasa da Hindistan hükûmeti, 2022 yılına kadar 100 akıllı şehir inşa etmek için 1 trilyon dolar bütçe ayırmış durumda.

Farklı ülkelerin şehir projelerini sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Projelerin çoğunda akıllı şehirler inşa etme trendi göze çarpıyor. Projelerin tamamlanması durumunda şehir kavramının farklı bir anlam kazanacağı neredeyse kesin. Bu projelerin ne derece gerçekleştirileceğini ve ülkelere neler kazandıracağını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.