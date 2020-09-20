JETT: The Far Shore’un Çıkışı Ertelendi

PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak olan JETT: The Far Shore 2020 yılına yetişmeyecek. Bilim kurgu oyununu oynamak için 2021’i beklemek gerekecek.

JETT, sinematik bir atmosfere sahip bir bilim-kurgu aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Motorstorm ve Monster Hunter gibi yapımlardan ilham alan yapım, oyuncuları yıldızlar arasında bir yolculuğa çıkaracak. Genel olarak evreni kurtarmaya çalıştığımız oyunlardan biri olacak.

Öte yandan oyun 2020 yılına yetişmeyecek. Zira yapımcılarına göre oyunun son kullanıcıları olan oyunculara ulaşmasından önce biraz daha cilalanması gerekiyor. Bu yılın genelinde sektörden gelen haberlere baktığımızda bu karar pek de şaşırtıcı değil.

JETT 2021’de gelecek

Yapımcılar, yaptıkları açıklamada “JETT: The Far Shore’u Haziran 2020’de tanıtmak gerçek bir heyecandı ve gizlilikle geçen o kadar uzun süreden sonra örtüyü kaldırmak bir zevkti. JETT ekibi sevgiyle, merakla ve bize gösterilen sevgiyle ilerledi. Bu sürede oldukça yol kat ettiğimizi söylemekten ve JETT’in oldukça özel bir şeye dönüşmesinden gurur duyuyoruz.

Yine de, şu andaki duruma göre JETT’in yükselmesi ve ekibin bu yıldızlararası yolculuğu iyi durumda tamamlaması için biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. JETT: The Far Shore şu anda 2021’de PlayStation konsollarına, PC’ye ve EPIC Games Store’a gelmek için düzeltmeler yapıyor. Yoğun zamanlardayız, bu yüzden tahmini zamanımızı güncelledik. Bittiğinde harika olacak.” denildi.

JETT’i beklemeye devam edeceğiz

Yapımcılar açıklamalarının devamında bir süre daha sessizliğe gömüleceklerini ifade etti. Aradan geçen sürede ise sık sık oyunla ilgili olarak gifler paylaşılacak ve isteyenler de oyunun e-posta listesinde yer alabilecek.

JETT: The Far Shore geçtiğimiz aylarda gerçekleşen PlayStation tanıtım etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Eğlenceli ve derin bir bilim kurguya benzeyen oyunda, medeniyetin devamı için bir gelecek sağlamak üzere maceraya atılacağız. Yapım şimdiden sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuş durumda.