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Nothing CMF’in İlk Açık Kulak Kulaklığı Clip Pro Tanıtıldı: Uygun Fiyata Harika Özellikler

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Nothing bünyesindeki CMF’in ilk açık kulak kulaklığı Clip Pro tanıtıldı. Cihaz, harika özelliklerle geliyor.

Nothing CMF’in İlk Açık Kulak Kulaklığı Clip Pro Tanıtıldı: Uygun Fiyata Harika Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geleneksel kulak içi kulaklıkların yarattığı baskıdan ve dış dünyadan tamamen izole olmaktan hoşlanmayan kullanıcılar için açık kulak tasarımı iyice yaygınlaşıyor. Şimdi de Nothing’in alt markası olan CMF’ten böyle bir hamle geldi. Markanın ilk açık kulaklığı CMF Clip Pro tanıtıldı.

bir teki yalnızca 5,9 gram ağırlığında olan kulaklık, toz ve su sıçramalarına karşı IP54 dayanıklılık ile gelen CMF Clip Pro modeli, Nothing ve CMF’in diğer ürünlerinden de aşina olduğumuz sıra dışı tasarıma sahip. Cihaz ayrıca iç kısmında titanyum tel çekirdek barındıran esnek yapıyla geliyor. Bu bükülebilir yapı sayesinde kulaklık, farklı kulak formlarına tam uyum sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor.

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Nothing CMF’in İlk Açık Kulak Kulaklığı Clip Pro Tanıtıldı: Uygun Fiyata Harika Özellikler
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Karşınızda CMF Clip Pro

cmf1

CMF Clip Pro, açık kulaklıkların en büyük zayıflıklarından biri olan bas kaybını telafi etmek adına özel bir teknolojiyle destekleniyor. Ses tarafında TPU diyagramlı 10,8 mm çift manyetikli dinamik sürücüler var. Üretici firma bu sürücü boyutunun, clip-on sınıfındaki çoğu rakip modelden daha büyük olduğunu iddia etmiş. Yüksek çözünürlüklü ses aktarımı için LDAC, AAC ve SBC kodak desteği sunan cihaz, Bluetooth 5.4 bağlantı standardı ve çift cihaz eşleşme özelliklerine de sahip.

cmf2

Kulaklığın günlük kullanımını kolaylaştıran bir diğer önemli unsur ise şarj kutusuna entegre edilen CMF'e özgü akıllı kadran. Bu döner kadran yardımıyla telefonunuzu cebinizden ya da çantanızdan çıkarmadan ses seviyesini ayarlamak, parçaları değiştirmek, aramaları yanıtlamak veya yeni cihaz eşleşmesi başlatmak mümkün oluyor. Spor yaparken veya eldiven takarken dokunmatik yüzeylerin yarattığı kullanım zorluğunu çözmek için kulaklık teki üzerine fiziksel tuşlar da eklenmiş.

cmf2vemanst

Pil performansına baktığımızda CMF Clip Pro, tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz oynatma süresi vaat ediyor. Şarj kutusunun desteğiyle birlikte toplam kullanım süresi 32,5 saate kadar çıkıyor. Acelesi olan kullanıcılar için sunulan hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık bir dolum ile birkaç saatlik dinleme süresi elde etmek mümkün. 3 renk seçeneğiyle sunulacak CMF Clip Pro, 99 dolardan satışa çıkacak.

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