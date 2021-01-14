Bilim Kurulu Üyesi, Aşının İlk Yan Etkilerini Açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vurulduğu CoronaVac aşısının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre aşı, 48 saatte geçen ağrı ve yorgunluk hissine yol açabiliyor. Ayrıca nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

Türkiye bugün, koronavirüs aşılama sürecini resmen başlattı. Ülkemizin dört bir yanında görev yapmakta olan sağlık çalışanları, Sinovac tarafından üretilen aşıyı vurulmaya başladılar. Hatta Sağlık Bakanlığı, aşılanan vatandaş sayısını kamuoyu ile canlı olarak paylaşmak için bir de internet sitesi yayınladı. Söz konusu internet sitesinde yer alan verilere göre an itibarıyla 236 bin 907 kişi, koronavirüs aşısı vuruldu.

Aşıyla ilgili olarak merak edilen hususlardan bir tanesi de yan etkilerdi. Sinovac tarafından üretilen aşının geleneksel üretim tekniğinden geçmiş olması, aslında bu aşının ne gibi yan etkileri olabileceğinin bilinmesini sağlıyordu. Ancak kafa karışıklıklarını gidermek isteyen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının yan etkilerini bir kez daha açıkladı. Bu arada, Kayıpmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte aşı olan ilk isimlerden bir tanesi olduğunu da hatırlatalım.

İşte CoronaVac aşısının yan etkileri

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tarafından yapılan açıklamalarda, en yaygın yan etkinin uygulama yerinde meydana gelecek hafif seviyede ağrı olduğunu söyledi. Bununla birlikte baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ile yorgunluk hissinin de yaşanabileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi, 48 saatte geçen bu yan etkilerin yanı sıra, nadiren de olsa alerjik reaksiyonların yaşanabileceğini belirtiyor. Aşı yapılan herkesin en az 15 dakika boyunca bekletildiğini ifade eden Afşin Emre Kayıpmaz, beklenmedik alerjik reaksiyon durumunda anında müdahale yapılacağını vurguluyor.

Tüm vatandaşlara bir de tavsiye veren Kayıpmaz, "Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nun herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini söylüyor. Burada aşılanan kişi sayısının yanı sıra sürecin nasıl işlediği, kimlerin aşılanacağı ve aşıyla ilgili diğer bilgilerin de olduğunu beyan eden bilim insanı, platform sayesinde kafalardaki soru işaretlerinin giderilebileceğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de bugün itibarıyla uygulanmaya başlayan CoronaVac isimli aşıyla ilgili hazırladığımız kapsamlı haberimize, burada bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.