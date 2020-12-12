Türkiye'deki Aşılama Çalışmaları Aralık Sonun Başlayacak

Türkiye'de aşılama çalışmalarına aralık ayının sonlarında başlanması ve günde 450 bine kadar aşılamanın yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı, bu aşılama çalışmaları için lojistik çalışmaları yürütüyor.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama sürecinin yaklaşık 2 haftalık bir hazırlıktan sonra 25 Aralık tarihinde başlaması planlanıyor. Aşılama çalışmalarıyla birlikte günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor.

Sputnik'in Hürriyet'ten aktardığı haberine göre, Çin'den sipariş edilen 10 milyon doz aşının 5 milyon kişiye uygulanması için gerekli olan altyapı çalışmaları sürüyor. Aşılamada öncelikli olarak hangi grupların aşılanacağına ek olarak il ve ilçe aşı haritaları da hazırlanıyor. Peki, bu aşı çalışmalarına dair neler biliniyor?

Aşılama işlemi evlerde de yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, aşıların nasıl dağıtılacağıyla ilgili lojistik çalışmalarını neredeyse tamamlamış durumda. Buna göre filyasyon ekibine ek olarak aile hekimleri de aşılama çalışmalarında yer alacak. Ayrıca kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşı işlemi evlerde yapılabilecek.

Tıpkı diğer aşılarda olduğu gibi koronavirüs aşısı için de bir veritabanı oluşturulacak ve bu veritabanı üstünden aşılanan kişilerin takibi gerçekleştirilecek. Ayrıca sağlık kuruluşlarından aşı yapılacak personellerin listeleri istendi.

Türkiye'de aşılama çalışmalarına başlama tarihinin 25 Aralık'ı bulabileceği ifade edilirken önümüzdeki senenin şubat ayında, dünya genelinde aşı fazlası oluşabileceği dile getiriliyor. Bunun sebebi olarak birçok ülkenin yapabileceğinden daha fazla aşıyı sipariş etmiş olması gösteriliyor.

Türkiye'de aşıların saklanması için 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposunun bulunduğu ancak gerekirse bu sayının artırılabileceği belirtiliyor. İki doz olarak uygulanacak olan aşı, 60 yaş ve üstüne 21 veya 30 gün arayla daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.

Antikor oluşma oranının %92 olduğu Çin aşısında korunma süresinin de 6 ila 8 ay olduğu ifade ediliyor. Ayrıca şubat ve mart aylarına gelindiğinde toplumun %50'sinin gerek aşı bağışıklığı gerekse toplumsal bağışıklık sayesinde salgının dışına çıkacağı ancak geriye kalan %50'nin hâlâ risk altında olması sebebiyle aşı yaptıranların sayısının artırılmasının planlandığı belirtildi.