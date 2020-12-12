Türkiye, En Çok Koronavirüs Vakası Açıklanan 8. Ülke Oldu

Türkiye, 29 Temmuz'dan bu yana açıklanmayan vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte en çok vaka görülen ülkeler arasındaki yerini aldı. Yeni vaka sayılarına göre Türkiye, 1,78 milyon vaka ile en çok vaka görülen 8. ülke oldu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 71 milyonu aşarken hayatını kaybeden insan sayısı da 1,6 milyonu geride bırakmış durumda. ABD, yaklaşık 16 milyon ile dünyanın en çok vaka açıklanan ülkesi konumunda bulunuyor.

ABD'yi takip eden Hindistan 9,8 milyon, Brezilya 6,8 milyon, Rusya 2,5 milyon ve Fransa 2,4 milyon ile en çok vaka görülen ilk beş ülkeyi oluşturuyor. Bu beş ülkedeki vaka sayıları, toplam vaka sayılarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Türkiye, yeniden en çok vaka açıklanan ilk 10 ülke arasında

Mart ayının sonlarında sizlere aktardığımız bir haberimizde, Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısında en çok vaka açıklayan 10. ülke olduğundan bahsetmiştik. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası mart ayının ortalarında tespit edilmiş ay sonunda ise en çok vaka açıklayan ülkelerden bir tanesi olmuştuk. O dönem, dünya genelinde vaka sayısı henüz 1 milyonu geçmemişti.

O günden bu yana koronavirüs salgını ne dünya genelinde ne de Türkiye'de durmak bilmedi. Ancak o günden bugüne ülkemizde hasta sayısı ve vaka sayısı tartışması çıktı. Türkiye'de açıklanan sayıların gerçek vaka sayıları olmadığıyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısını değil hasta sayısını duyurduklarını söylemesiyle birlikte bu iddiaların en azından yanlış olmadığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı, kasım ayının sonlarından itibaren hasta değil vaka sayılarını açıklamaya başladı ve bununla birlikte Türkiye'nin vaka sayısı da hızla tırmanışa geçti. Bakan Koca'nın 29 Temmuz'dan bu yana halka açıklanan hasta sayısının yanında açıklanmayan vaka sayısını da açıklamasıyla Türkiye, en çok vaka görülen ülkeler arasında sıçrama yaşadı ve John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 8. sıraya kadar yükseldi.

Şu an itibarıyla Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 olarak görülüyor. Türkiye'nin önündeyse 1,8 milyon ile İtalya ve 1,81 milyon ile Birleşik Krallık bulunuyor. Geride bulunan dokuzuncu ve onuncu ülkeler ise 1,73 milyon ile İspanya ve 1,48 milyon ile Arjantin.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 12 Aralık 2020 itibariyle en çok koronavirüs vakası görülen ilk 10 ülke: