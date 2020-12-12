Cumhurbaşkanı'ndan Kısıtlamalara Dair Yeni Açıklama

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka ve ağır hasta sayılarında hedeflenen seviyelere gelinmesiyle kısıtlamaların da peyderpey kaldırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca önümüzdeki döneme çok daha umutla baktıklarını belirtti.

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının seyrine ve gelecekte atılacak adımlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alınan tedbirlerle salgının artış hızının kesildiğine vurgu yapan Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya paşlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin emrine sunduk'

Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gerekli her türlü tedbirin alındığını, her desteğin sağlandığını belirten Erdoğan, "Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık" dedi.

'Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz'

Salgının geleceğine ve aşı çalışmalarına da değinen Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."