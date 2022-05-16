Bill Gates'ten "Aşıya Çip Yerleştirdi" İddialarına Yanıt

Bill Gates, pandemi döneminde hakkında sık sık ortaya atıllan iddialarla ilgili konuştu. Aşılara mikroçip yerleştirdiği iddiasını "gülünç" bulan iş insanı, bu teorilerin trajik bir yanı olduğunu da söyledi. Gates, hakkındaki iddiaların 'bazı kötü kişilerin işi' olabileceğini düşünüyor.

COVID-19 döneminde sayısız komplo teorisinin odağına yerleşen Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, verdiği son röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. CNN'den Anderson Cooper'a konuşan iş insanı, koronavirüs aşılarına çip koydurduğu iddialarına "Buna gülmem gerek." dedi. Basit açıklamalara tıklamanın eğlenceli olduğundan bahseden Gates, hakkındaki iddiaların her geçen gün biraz daha yayıldığını sözlerine ekledi.

Bill Gates'e göre hakkındaki iddiaların komik olduğu kadar trajik bir yanı da var. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu tür iddiaların insanların aşı olmasını engellemesinin işin trajik olduğunu belirtiyor.

"İnsanları neden takip edeyim?"

Pandemi döneminde ortaya atılan iddialardan en popüler olanı, aşılara mikroçip yerleştirildiği meselesiydi. İddialara göre Bill Gates, insanlara mikroçip yerleştirip onları yönetecekti. Cooper'a verdiği röportajda bu konuya da değinen Gates, "İnsanları neden takip edeyim?" dedi. Gates, bu iddiaların nasıl ortaya atıldığını da bilmediğini söyledi.

Bill Gates, hakkındaki iddiaların kaynaklarıyla ilgili de konuştu. Komplocuların bu işin biyolojik kısmıyla pek de ilgilenmediğini söyleyen Microsoft kurucusu, bu işin ardında 'bazı kötü kişiler'in olabileceğini söyledi. Gates'in bazı kötü kişiler derken kimi ya da kimleri kast ettiği ise bilinmiyor...