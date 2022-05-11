Bill Gates, COVID-19'a Yakalandığını Açıkladı

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su; komplo teorilerinin bir numaralı hedefi Bill Gates, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gates'in açıklamasıyla komplo teoricileri de Gates'e iyi dileklerini(!) sundu.

Koronavirüsten yıllar önce verdiği röportajlarda dünyanın büyük bir virüs salgınına karşı hazırlıksız olduğunu söyleyen Bill Gates, salgının başlamasıyla komplo teorilerinin de öznesi olmuştu. Microsoft’tan istifa ederek fonunu sağlık çalışmalarına yönlendiren Gates, bugün komplocuları dumura uğratacak bir haber paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gates, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gates, şu anda hafif semptomlar gösterdiğini ve uzmanların tavsiyelerine uyduğunu belirtti. Bill Gates’in Twitter paylaşımı yine komplo teoricileri anti-Gates’çi birçok Türk tarafından yorumlanarak alıntılandı.

Bill Gates’in koronavirüs açıklaması

Gates, açıklamasının devamında “Aşılandığım ve güçlendirildiğim ve testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım. Gates Vakfı iki yıldır ilk kez bugün bir araya geliyor ve Teams'de olduğum için şanslıyım ki herkesi görüp sıkı çalışmaları için onlara teşekkür edebiliyorum. Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Gates’in paylaşımı yeniden komplocu mıknatısı oldu: