Yoğun indirim gündemi ve tartışmalar ile denetimler devam ederken BİM, dikkat çeken bir indirim açıklaması yaptı. BİM indirimler yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Özellikle son aylarda gıdadan teknolojiye birçok sektörde fahiş fiyatlarla karşılaşıyor, dalgalanan döviz kurunun etkilerini hayatımızın her alanında görmeye devam ediyoruz. Doların 18 TL'ye yükselerek zirveyi gördüğü günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomik modeli açıklamıştı. Ancak Erdoğan’ın açıklamasıyla dövizde hızlı bir düşüş yaşansa da indirim olarak dönmeyen bu gelişme, vatandaşın tepkisine yol açtı.

Artan dövizle gelen zamlar nihayet yerini indirimlere bırakmaya başladı. Popüler market zincirlerinden BİM, bazı ürünlerinde indirim uygulandığını ve gelecekte de uygulanacağını açıkladı. BİM aynı zamanda yapılan ve yapılacak indirimlerin oranlarını da paylaştı

40'tan fazla üründe indirim:

Bundan birkaç gün önce Türkiye Esnaf ve Sanatkar Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de döviz kurlarında düşüş yaşanmasıyla market reyonlarında indirim beklediğini açıklamıştı. İndirimin yanı sıra zamla karşılaştığının altını çizen Palandöken, konu ile ilgili ceza ve denetimlerin arttırılmasının gerekliliğini açıklamıştı. Market zincirlerinden beklenen ilk indirim haberi dün Migros’tan gelmişti. Migros’un ardında bugün BİM de bazı ürünlerinde geçerli olacak ve bazı tarihlerde yapılacak yüzde 8 ile 40 dolaylarında indirim yapıldığını duyurdu. BİM, indirimlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.

BİM’in açıklaması şu şekildeydi:

Değeri Müşterilerimiz, BİM ülkemizin lider perakende kuruluşu olarak tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının bilincindedir.Temel görevimiz müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaktır. Bu kapsamda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla ürünümüzde yüzde 8 ila yüzde 40 oranında indirim uyguladık. Önümüzdeki dönemde de fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşmasıyla, diğer birçok ürünümüzde indirimler devam edecektir. Saygılarımızla