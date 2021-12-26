Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün market fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkâr Federasyonu (TESK) Başkanı da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve fiyatlarda indirim yerine zamla karşılaşıldığını aktardı.

Son haftalarda döviz kurlarında büyük dalgalanmalar yaşanıyor, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşılıyordu. Yaşanan bu artış da birçok sektörde bulunan ürünlerin fiyatlarının artırılmasına neden oluyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin tanıtılmasıyla kurda sert bir düşüş görülmüş, 18 TL’yi aşan dolar 11 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

Yaşanan bu sert düşüşün market fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusuydu. Ticaret Bakanlığı da bu konuyla ilgili denetimlerine başladığını duyurmuştu. Bakan Mehmet Muş, düşüşü raflara yansıtmayanların en ağır cezalarla karşılaşacağının altını çizmişti. Şimdi de Türkiye Esnaf ve Sanatkâr Federasyonu’ndan (TESK) market fiyatları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

“Biz indirim beklerken zam yapıyorlar”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sebebiyle vatandaşın fiyat indirimleri beklediğini; ancak bu durumun tam tersi yaşandığını ve zamlarla karşılaşıldığını ifade etti. Palandöken yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanarak cezaların artırılması gerektiğinin altını çizdi:

Kur yukarı çıkarken günde 4 kez etiket değiştirenlerden son 4 gündür ses yok. Doğal olarak vatandaşımız fiyatlarda indirim bekliyordu. Ancak son 4 gün içinde; gazlı içeceklere %25, kaşar peynire %20, yumurtaya %10 ve birçok başka ürüne %15 ila %20 arasından zam yapıldı. Bu durum kabul edilemez. Cezalar ise hiç caydırıcı değil. Bu yüzden ceza ve denetimlerin derhal artırılması gerekiyor.

Palandöken ayrıca kimsenin ekonomi ve vatandaş üzerinden fırsatçılık yapmaması gerektiğini ve marketler sebebiyle esnafın artık rekabet edemediğini de sözlerine ekledi. Konuyla ilgili dün de Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’tan açıklamalar gelmişti. Aykaç, market fiyatlarında güncelleme yapılması için alış fiyatının düşmesi gerektiğini söylemiş ve asıl sorunun ‘tedarik’ olduğuna dikkat çekmişti.