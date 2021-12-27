Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta açıklanan 'kur korumalı mevduat sistemi' sonrası yaşanan gelişmeler ve iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nebati, kamu bankalarının ve Merkez Bankası'nın devreye girerek dolar sattığı iddialarını yalanladı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'kur korumalı mevduat sistemi' açıklamalarının ardından, o sırada 18 TL seviyesinde olan dolar kuru ani bir düşüşe geçti ve aynı akşam içerisinde 11 TL seviyesine kadar geriledi. Bu gelişmenin ardından bir haftadır stabil ilerleyen dolar, 11-13 TL arasında geziniyor.

Açıklamaların hemen ardından doların düşüşü sonrası gündemi meşgul eden bir diğer önemli konu ise gelişme hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Dolardaki ani düşüşün vatandaşın büyük bir hızla dolar bozdurması olduğunu sürekli vurgulayan Bakanlık ve Erdoğan'a karşın, bu düşüşün sebebinin 'arka kapıdan' kamu bankaları aracılığı ile yapılan dolar satışı olduğu iddia edildi. Hatta bu sisteme bazı özel bankaların da dahil olduğu ifade edildi.

Nebati, iddiaları yalanladı:

Konuya ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık'ı 'tarihi bir gün' olarak andığı açıklamasında "O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar" ifadelerini kullandı.

Doların kısa sürede 18 TL seviyesine çıkarak şok etkisi yarattığı dönemde dolaşan '20 TL olacak' söylemlerini 'sahte ve yalan haber' olarak nitelendiren Nebati "Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler" şeklinde konuştu.