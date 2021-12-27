Migros, Tüm Şubelerinde İndirim Uygulandığını Açıkladı

Son zamanlarda marketlerde uygulanan fahiş fiyatlar hepimizin ortak derdi olmuş durumda. En büyük market zincirlerinden birisi olan Migros da, tüketicinin üzerindeki bu maddi yükü hafifletmek adına tüm şubelerinde indirim uyguladığını açıkladı.

Migros, devam eden indirim tartışmalarının gölgesinde mağazalarda indirimli fiyatların uygulandığını açıkladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Migros tarafından yapılan açıklamada, uygulanan indirimlerde üreticilerin anahtar konumda olduğu ve kurların düşerek stabil hale gelmesi sonucunda durumun daha da netlik kazanacağı ifadelerine yer verildi.

Bunun sonucunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim şeklinde yansıyacağı kaydedilen açıklamada, üreticiler tarafınca uygulanan indirimlere ek olarak bir de ambalaj girdisi gibi maliyetlerin de kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin kendisini daha da hissettireceğinin altı çizildi.

Tüm Migros şubelerinde yüzde 10 indirim uygulandı

Migros; tüketicinin rahatlaması adına girdi düşüşünü beklemeden tedarik ettiği tüm meyve ve sebzelerde, kendi kaynaklarından karşılanmak üzere bütün şubelerde yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandığını aktardı. Açıklamada, “Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır." sözlerine yer verildi.

Bu ifadelere ek olarak Migros, üretici ve tedarikçilerin indirim yapmasını takiben tüketicinin alım gücü ve aile bütçesinin derhal rahatlatılması için un, yağ, şeker benzeri temel ürün ve ihtiyaçlar da dahil olmak üzere, tüm ürünlerde geçerli indirimlerin hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığını belirtti.