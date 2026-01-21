Sakın Kaçırmayın! BİM, Ucuza LG NanoCell Televizyon ve Xiaomi Redmi 15C 5G Telefon Satacak!

BİM, bu hafta mağazalarında uygun fiyata LG'nin NanoCell AI serisinden bir televizyonunu ve Xiaomi'nin Redmi 15C 5G modelini satacak.

Teknolojik ürün fiyatları yükselmişken ülkemizdeki çoğu kullanıcı uygun fiyatlar sunan kampanya arayışındalar. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyor. Her hafta farklı farklı ürünlerin bu mağazalara geldiğini görüyoruz. Şimdi ise **BİM’e **gelecek yeni ürünler belli oldu. Yine uygun fiyata dikkat çeken cihazlar görüyoruz.

BİM tarafından paylaşılan bilgilere göre bu hafta LG’nin sevilen yapay zekâ destekli NanoCell AI televizyonlarından biri ve Xiaomi bünyesindeki Redmi’nin orta segment telefonu 15C 5G modeli mağazalarda satılacak. İki cihaz da 23 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla uygun fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak.

BİM’de bu hafta satılacak LG NanoCell 65nano80a6b televizyonun özellikleri ve fiyatı:

65 inç boyut

HDR10

4K UHD

webOS

60 Hz yenileme hızı

Türkçe yapay zekâ desteği

8.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

Fiyat: 34.990 TL

65 inç boyutundaki bu yapay zekâ destekli LG'nin bu televizyonu, üst seviye görüntü kalitesini kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor. Normalde fiyatı 40 bin TL'ye yaklaştığı için 34.990 TL iyi bir fırsat. Üstelik peşin fiyata 4 taksit de yapılıyor.

BİM’de bu hafta satılacak Xiaomi Redmi 15C 5G’nin özellikleri ve fiyatı:

6,9 inç, 120 Hz, 720 x 1600 piksel ekran

MediaTek Dimensity 6300 işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

50 MP arka kamera

8 MP ön kamera

6000 mAh (33W) batarya

Fiyat: 13.449 TL

Xiaomi'nin ülkemizde de çok ilgi gören Redmi markasının bir modeli olan 15C 5G, 6000 mAh büyük batarya, Dimensity 6300 işlemci, 50 MP arka kamera, 120 Hz yenileme hızı gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor ve 13.449 TL'lik oldukça uygun bir fiyata sunuluyor.