BİM ile Multinet Up arasında bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında işveren, çalışanlarına BİM'de geçerli BİMPARA veya hediye kartı verebilecek. Tek seferde veya çoklu alışverişlerde kullanılabilecek bakiyeler, Türkiye'deki tüm BİM mağazalarında geçerli olacak.

Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden biri olan BİM ile yine ülkemizdeki en popüler yemek kartı firmalarından bir tanesi olan Multinet Up arasında bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Multinet'in, MultiGift programına dahil edilen BİM, hediye kartı ve BİMPARA çözümleri sunmaya başlayacak. Böylelikle işveren, çalışanına BİM'de geçen yardımlarda bulunabilecek.

Yapılan iş birliği kapsamında BİM'de geçen hediye kartları veya BİMPARA alan vatandaşlar, Türkiye'deki tüm BİM şubelerinde harcama yapabilecekler. BİM hediye kartının 1 yıl, BİMPARA'nın ise sınırsız kullanım süresi olacak. Hediye kartı ile BİMPARA bakiyeleri, tek seferde veya parçalar hâlinde kullanılabilecek.

"BİM'deki 900 ürün, Multinet Up kullanıcılarına ulaşacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birliklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu oldu. Çakıroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Multinet Up olarak, geniş tedarikçi ağımız ile MultiGift kapsamında sunduğumuz çözümleri geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi tüm hızımızla sürdürürken, yeni iş birlikleri ve ortaklıklara da imza atmaya devam ediyoruz. BİM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, BİM’in MultiGift marka çözümlerimiz arasına katılması ve Türkiye’de 11 bini aşkın BİM mağazasında yer alan yaklaşık 900 ürünü kullanıcılarımıza sunabilmek bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki süreçte özellikle çalışan yardımı uygulamalarının artış göstereceği Ramazan ayında, işverenleri ve çalışanları memnun edeceğine inandığımız projede emeği geçen herkese Multinet Up adına teşekkürlerimizi sunarım.