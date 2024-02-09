Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden biri olan BİM ile yine ülkemizdeki en popüler yemek kartı firmalarından bir tanesi olan Multinet Up arasında bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Multinet'in, MultiGift programına dahil edilen BİM, hediye kartı ve BİMPARA çözümleri sunmaya başlayacak. Böylelikle işveren, çalışanına BİM'de geçen yardımlarda bulunabilecek.
Yapılan iş birliği kapsamında BİM'de geçen hediye kartları veya BİMPARA alan vatandaşlar, Türkiye'deki tüm BİM şubelerinde harcama yapabilecekler. BİM hediye kartının 1 yıl, BİMPARA'nın ise sınırsız kullanım süresi olacak. Hediye kartı ile BİMPARA bakiyeleri, tek seferde veya parçalar hâlinde kullanılabilecek.
"BİM'deki 900 ürün, Multinet Up kullanıcılarına ulaşacak"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birliklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu oldu. Çakıroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: