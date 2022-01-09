Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya platformları hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, sosyal medya platformlarının yaklaşan seçimin en önemli belirleyicisi olduğunu ve yasaklamanın fayda etmeyeceğini söyledi.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ve sosyal medya düzenlemeleri konuşulurken, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bu tartışmalı konu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Antalya’da gerçekleşen AKP İl Başkanlığı İstişare Kampı’nda konuşan Binali Yıldırım, yaklaşan seçimlerin en önemli belirleyicisinin sosyal ağlar olduğuna değindi ve sosyal ağları yasaklamanın bir faydası olmayacağını belirtti.

“Sosyal ağlarda atış serbest”

Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2019 yerel seçiminde bir nebze dijital siyaset, sosyal ağlar üzerinde yapılan siyaset tecrübe edildi. Bu siyaset benzetme yapacak olursak delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal ağlarda atış serbest. Söylediğiniz şeyin gerçek olmasının hiç önemi yok. Bu sosyal ağlarda, sanal alemlerde yapılan siyasette tamamen yalanı ilk önce söyleyen kazanıyor. Benzetme yapacak olursa yalanı söyleyen dağlar aşıyor, doğruyu söylemeye devam eden düz yolda şaşıyor.

''Seçimin en önemli belirleyicisi''

Yıldırım açıklamalarına “Zorluğumuz, biz ilkelere sahip partiyiz, hep doğruları söyleyen partiyiz, yapacaklarımızı söyleriz, yapamayacaklarımızın sözünü vermeyiz ama sosyal ağlarda böyle bir ilke yok. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Böyle bir sosyal ağı yok sayamayız. Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz.

Aynı araçları daha etkin ve zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz. İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyor. Gündemi oluşturmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum. Bazı düşünürler yazarlar sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaları 'yalanın siyaseti' diye tanımlıyorlar. Etkisi çok kısa sürüyor ama kalıcı etkisi de var.” sözleriyle devam etti.

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