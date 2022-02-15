Binance, FIDA/BNB, FIRO/ETH ve QSP/ETH işlemlerini durdurmaya karar verdiğini açıkladı. Karar, 17 Şubat itibarıyla uygulamaya konacak. Yatırımcılar, o tarih itibarıyla ellerindeki kripto para birimlerini farklı paritelerde satabilecekler.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 3 kripto para birimi ile ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda; Bonfida (FIDA), Firo (FIRO) ve Quantstamp (QSP) isimli kripto para birimlerinin 17 Şubat itibarıyla bazı dönüştürme şekillerinde kullanılamayacağı belirtildi. Bu durum, söz konusu kripto paralarla işlem yapan yatırımcılar için önemli. Platform, geçtiğimiz haftalarda da benzer kararlar aldığını açıklamıştı.

Binance'in açıklamasına göre FIDA ile Binance Coin (BNB), FIRO ve QSP ile de Ethereum işlemleri artık yapılamacak. Yatırımcıların, söz konusu paritelerdeki işlemlerini ya 17 Şubat'tan önce tamamlamaları ya da bu işlemleri iptal etmeleri gerekecek. Peki Binance, neden zaman zaman böyle şeyler yapıyor?

Net bir şey söylenmemiş olsa da hacim düşüklüğü, bu tür kararlara neden olabiliyor

Kripto para birimlerinde bazı işlemlerin durdurulması, yatırımcıların yabancı olduğu bir durum değil. Binance, bu konuda net bir şey söylememiş olsa da bu tür kararların en büyük nedeninin hacim düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla işlem yapılmadığı ve emirler biriktiği zamanlarda, Binance işlemlerin daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için böyle kararlar alabiliyor.

Okurlara çok önemli not:

Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Binance'in işlem durdurma kararı, bahsi geçen FIDA, FIRO ve QSP'nin borsa listelemesinin durdurulduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca belirli pariteler arasında işlem yapılamayacak. Bu durum fiyatları etkileyen ya da yatırımcıları endişelendirecek bir durum değil. Örneğin FIDA, 17 Şubat itibarıyla BNB ile karşılığında satılamayacak. Ancak bu kripto para birimini BTC, USDT ve BUSD olarak satmaya devam edebileceksiniz. Binance'in aldığı karar bundan ibaret...

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