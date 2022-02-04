Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, kullanıcılara dolandırıcılardan gelen SMS'ler ile ilgili konuştu. Zhao, gönderilen SMS'lerdeki linklere asla tıklanılmaması konusunda müşterilerini uyardı.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı bilinen bir gerçek. Ancak popülaritenin artması bazı olumsuz durumları ortaya çıkarıyor ve birçok dolandırıcılık vakasının oluşmasına sebebiyet veriyor. Kripto para borsaları da tahmin edilebileceği üzere bu durumdan etkilenenlerin başında yer alıyor.

İşlem hacmi bakımından en büyük borsa olan Binance de bu durumdan etkilenme riskine sahip mecraların başında. Geçtiğimiz günlerde siber saldırılara karşı milyar dolarlık önlem aldığını sizlerle paylaştığımız Binance’den şimdi de dolandırıcılar ile ilgili bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Changpeng Zhao kullanıcıları bir dolandırıcılık konusunda uyardı.

SMS dolandırıcılığı

Twitter üzerinden bugün açıklamalarda bulunan ‘CZ’ lakaplı Zhao, kripto para topluluğunu SMS dolandırıcılığı konusunda uyardı. CZ yaptığı açıklamalarda, Binance müşterilerini hedef alan bu SMS’lere dikkat edilmesi gerektiğini, gönderilen linklere asla tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

Paylaşılan ekran görüntüsünde bir SMS göze çarpıyor. Bilinmeyen bir IP adresinden para çekildiğini belirten mesaj, alıcının bu işlemi iptal etmesi için paylaşılan linke tıklaması gerektiğini söylüyor. Zhao da bu tarz ‘phishing’, yani sahte vaatlerle insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılık vakalarına müşterilerin inanmamasını, linklere tıklanmamasını ve borsa URL’sinin tarayıcılara her zaman elle yazılması gerektiğini vurguluyor.

Borsalar güvenlik yatırımlarını artırmaya devam etse de kripto paralara yönelik siber suçlar hızla devam ediyor ve insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Dün yaptığımız bir haberde hackerların Wormhole ağına sızarak 320 milyon dolarlık Ethereum (ETH) çaldığını, geçtiğimiz haftalarda ise popüler kripto para borsası Crypto.com’dan 34 milyon dolarlık kripto para çalındığını sizlere aktarmıştık.