Binance, borsada listelediği bazı pariteleri durduracağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni düzenleme, 28 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak. Peki bu karar, kripto para yatırımcılarını nasıl etkileyecek?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, tüm kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bazı kripto para birimleri için kullanılabilen kimi paritelerin kaldırılacağını duyuran borsa, bu paritelerde işlem yapılamayacağını açıkladı. Yapılan değişiklikler, 28 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak.

Binance tarafından yapılan açıklamalara göre 5 paritede işlemler durdurulacak. Ancak aynı kripto para birimleri, diğer pariteler karşılığında alınıp satılabilecek. Yani 28 Ocak itibarıyla yalnızca şimdi bahsedeceğimiz şekilde kripto alım satımı yapabileceksiniz.

İşte Binance'te durdurulacak işlemler

HEGIC/ETH

KSM/AUD

MFT/BNB

SXP/AUD

XEM/BUSD

Binance'in yaptığı tam olarak anlayamadıysanız ancak yukarıdaki kripto para birimlerinden bir ya da birkaçı ile işlem yapıyorsanız, yapılacak değişikliği bir örnekle açıklayalım. Örneğin; elinizde bir miktar Hegic (HEGIC) var. Bu kripto para birimini 28 Ocak itibarıyla Ethereum (ETH) karşılığında satamayacaksınız. Bunun yerine Binance USD (BUSD) paritesini kullanmanız gerekecek. Eğer illaki HEGIC satıp Ethereum satın alacaksanız, önce HEGIC'leri BUSD'a çevirecek, sonra da BUSD/ETH paritesi ile Ethereum satın alacaksınız.

Binance tarafından alınan karar, pek de büyük bir durum değil. Zira borsa, geçtiğimiz hafta da 10 farklı paritenin alım satıma kapatıldığını açıklamıştı. Bu yüzden, endişelenmeniz gereken herhangi bir durum söz konusu değil.