Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda isim ve alan adı değişikliğine gitti. Yeni unvan ve alan adı kullanıma sunuldu.

Kripto platformu Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda isim ve alan adı değişikliğine gitti. Platformun kullanıcılarına yönelik önemli güncellemeler içeriyor.

Binance TR, artık www.binance.tr alan adıyla hizmet verecek. Eski alan adı olan www.trbinance.com üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar otomatik olarak yeni alan adına yönlendirilecek.

Yeni düzenlemelerle ilgili yapılan değişiklikler

Şirket bu değişikliğin kullanıcı deneyiminde olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Türk Lirası yatırma işlemlerinde ise alıcı adı olarak platformun yeni unvanı olan “Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” kullanılacak.

Yapılan güncellemeler Binance TR’nin eski unvanı "BN Teknoloji A.Ş."den "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." olarak değiştirilmesini de kapsıyor. Şirket, bu adımlarla yeni kripto düzenlemelerine uyum sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar için önemli olan, değişikliklerin platformun işleyişini etkilemeyeceği ve tüm süreçlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğidir. Binance TR kullanıcılarının, işlem yapmadan önce yeni alan adı ve unvan bilgilerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.