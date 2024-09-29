Changpeng Zhao, dört aylık hapis cezasını tamamlayarak serbest kaldı ve Binance'deki etkisi yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Kripto para dünyasının önemli figürlerinden biri olan Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), dört aylık hapis cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı. Zhao’nun serbest bırakılması, hem yatırımcılar hem de kripto borsaları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Zhao, ABD’deki soruşturmanın sonucunda dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma Binance’in kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini ortaya koydu. Zhao, Adalet Bakanlığı’nın suçlamalarını kabul ederek 50 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi ve bir daha borsa yönetiminde görev almama taahhüdünde bulunmayı kabul etti.

Dünyanın en zengin 25. insanı Zhao

Binance ise, hükümetle 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya giderek, geçmişteki ihlalleri için önemli bir ceza ödemeyi kabul etmiş oldu. Zhao, şu anda hala Binance’in %90 oranındaki hissesine sahip ve bu durum onu dünyanın en zengin 25. kişisi konumuna getiriyor.

Serbest kaldıktan kısa bir süre sonra Zhao, yeni girişimi Giggle Academy'i duyurdu. Zhao, projenin gelişimi için ekip kurma çalışmalarına başladı. Giggle Academy’nin amacı, kripto para alanında eğitim vererek farkındalık yaratmak. Zhao’nun kariyerinde yeni bir başlangıç yapması bekleniyor.