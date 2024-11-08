WonderFi CEO'su Dean Skurka'nın kaçırıldığı ve ancak 1 milyon dolarlık fidyeyi ödedikten sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

Kanadalı kripto para firması WonderFi'nin CEO'su Dean Skurka'nın kaçırıldığı ortaya çıktı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre çarşamba günü kaçırılan Skurka, kısa bir süre rehin kaldıktan sonra 1 milyon dolarlık fidyeyi ödeyerek özgürlüğüne kavuştu.

Toronto polisi, saat 18.00 sularında Üniversite Bulvarı ile Richmond Sokağı'nın kesişiminde bir insan kaçırma vakası olduğuna dair bir ihbar aldı. Daha sonra ise bu saldırının kurbanının Dean Skurka olduğu ortaya çıktı. Kanada borsasında halka açık olarak işlem gören firma toplamda 1 milyar 350 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.

Serbest kalmak için 1 milyon dolar ödedi

Konuyla ilgili olarak CBC'nin yaptığı habere göre Skurka zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı ve 1 milyon dolarlık fidyeyi ödemeden serbest bırakılmadı. Skurka daha sonra Toronto'daki Centennial Park'ta bulundu. WonderFi CEO'su, müşterilerin varlıklarının ve verilerinin güvende olduğunu, bu vakadan şirketin etkilenmediğini söyledi.

Kaçırılma vakası ile ilgili olarak şu ana kadar Toronto polisi, Skurka ya da WonderFi tarafından gelen ek bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan son dönemde kripto varlık yöneticileri ya da onlara yakın isimler sık sık bu türden saldırılara maruz kalıyor. Eylül ayında da Revelo Intel'in o dönemli CEO'su Nick Drakon saldırıya uğramış ve Drakon'un hem kendi mal varlıkları hem de işletmesinin varlıkları çalınmıştı.