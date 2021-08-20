Son dönemde yasaklarla ve erişim engelleriyle mücadele eden ve çeşitli hizmet değişikliklerine giden Binance, yeni bir hizmet güncellemesi yayınladı. Artık tüm Binance kullanıcılarının platformda kimlik doğrulaması yapması gerekecek.

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, son dönemde zorlu bir süreçten geçti. Çin'den gelen erişim engeli ve Avrupa'dan gelen yasaklar sonrası çeşitli hizmet güncellemelerine giden borsa, kullanıcılarının kimlik doğrulaması yapmasını gerektiren yeni bir güncelleme yayınladı.

Binance'in resmi internet sitesinde yayınlanan bir yazı ile duyurulan güncelleme, borsaya yeni üye olan herkesin para yatırmadan alım satıma kadar her türlü işlemi yapabilmesi için 'Orta Düzey Doğrulama' yapmasını gerektirecek. Borsaya üye olan ancak doğrulama işlemini tamamlamamış olan kullanıcıların ise işlemleri geçici olarak kısıtlanacak. Bu kullanıcılar bir süre boyunca yalnızca “para çekme” işlemi gerçekleştirebilecek; bu kapsamda işlem emirlerini iptal edebilecekler ve açık pozisyonlarını kapatabilecekler. Diğer işlemler kademeli olarak doğrulamaların yapılması ile kullanıma yeniden sunulacak.

''Herkes için güvenli kripto ortamı'':

Binance, yeni hizmet güncellemesini duyurduğu açıklamasında, yeniliklerin 'herkes için güvenli bir kripto ortamı sağlamak için' yapıldığını ifade ederken, kullanıcıların herhangi bir kısıtlama ya da problemle karşılaşmamaları için 'Orta Düzey Doğrulama' işlemini ''derhal'' yapmalarını 'şiddetle tavsiye etti'.

Kullanıcılar söz konusu doğrulama işlemini yaparken kimlik bilgilerini, kimliklerinin görüntülerini ve kendilerine ait bir fotoğrafı Binance sistemine girecekler. Binance'e yeni üye olacak kullanıcıların takip etmesi gereken doğrulama adımlarına buraya tıklayarak ulaşabilir; tüm adımların anlatıldığı rehber yardımıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.