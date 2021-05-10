Küresel kripto para borsası Binance, önce Ethereum ve Stellar, sonra da tüm kripto para birimleri için para çekim işlemlerini durdurdu. Ethereum ve Stellar'daki hacim artışı nedeniyle yaşanan aksaklık, yapılan son açıklamalara göre düzeltilmiş durumda.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, yaşanan yoğunluk ve borsa genelindeki hacim artışlarına daha fazla dayanamadı. Teknik bir aksaklıkla karşılaşan borsa yetkilileri, önce Ethereum (ETH) ve Stellar (XLM) sonra da tüm kripto para birimleri için çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Yaşanan aksaklık için özür dileyen Binance, çekim işlemleri için talimat verilebildiğini ancak bunların sıraya alındığını, çekme işlemleri başladığında bu talimatların sırasıyla gerçekleştirileceğini duyurdular.

Binance'ta yaşanan sorunla ilgili yaptığımız son kontrollerde, çekim işlemlerinin kısmen de olsa başlatıldığını görüyoruz. Ancak bazı kripto para birimleri için çekim kısıtlamaları devam etmekte. Bu arada, Binance tarafından yapılan son açıklamalarda teknik aksaklığın giderildiği, kesinti sırasında verilen talimatlar için işlemlerin başlatıldığı ifade ediliyor. Kullanıcılar muhtemelen, birkaç saat sonra hiçbir sorun yaşamıyor olacaklar.

Stellar, 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı

Kripto para piyasalarındaki en popüler 13. altcoin olan Stellar, son yılların en iyi seviyelerini görmüş durumda. En son 2018 yılında 0,8 doların üzerine çıkan altcoin, o dönemlerden 2021 yılının başına kadar da istenen performansı bir türlü gösterememişti. İşte bu yükseliş, Stellar'ın market hacminde çok ciddi bir yükselişe neden oldu. Öte yandan bugün yeni bir ATH seviyesine ulaşan Ethereum'da yaşanan hacim patlaması, Binance'ın sınırlarını zorlamış gibi görünüyor.

Stellar ile ilgili de birkaç kelam etmek gerekirse; bu kripto para biriminin Ripple ile çok benzer olduğunu söylemek gerekiyor. Varlık transferlerine alternatif olarak doğan XML'nin Ripple'dan esas farkı ise merkeziyetsizliği önemseyip, bankalardan ziyade herkese ulaşabilmeyi amaçlıyor oluşu. Gelecek vadeden proje, bir gün herkes tarafından kullanılabilir gibi görünüyor.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.