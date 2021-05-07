Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu bir programda kripto paralar ve kripto para platformlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli çalışmalara başlandığını duyuran Bakan Elvan, kripto para platformlarının da yakında vergilendirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programına katıldı. Programda ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren ve soruları yanıtlayan Bakan Elvan, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan "kripto paralar" ve "kripto para platformları" hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya genelinde kripto varlıklara olan ilginin arttığını belirten Elvan, bu varlıklar üzerinde gerekli çalışmalara başlandığını, kripto para platformlarının vergilendirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dikkat çeken kripto açıklamaları:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

'Kripto para platformları, bilgileri MASAK ile paylaşacak'

"Biz tüketiciyi korumak zorundayız. Terörün finansmanını ve kara para aklama gibi durumları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Küresel ölçekte bu platformların denetlenmesine yönelik, alım satım işlemlerini yapanların kimler olduğuna yönelik tedbirleri ülkeler almaya başladı. Bizim de taslak bir çalışmamız var. Bir kanun teklifi muhtemelen olacak. Biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Merkez Bankamızın düzenlemesinden sonra, MASAK'ın denetleme yapma yetkisi yoktu. MASAK'a bu yetkiyi verdik. Bu platformların uyması gereken ilkeler nelerdir? Bir şüpheli müşterisi var, bunu bildirmekle yükümlü olacak. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları 10 gün içinde MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik.

Kripto varlık ile ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Uyması gereken ilkeler neler? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve uygun görmesi halinde adımımızı atacağız. Dünyadaki örneklerine de bakıyoruz. Sadece bizim değil AB'nin çalıştığı alanlar.

Bu yasaklansın gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Vatandaşlarımız kripto varlıklara yatırım yaparken ihtiyatlı ve dikkatli olmalı, kendilerini ve gelirlerini riske atacak girişimde bulunmamalı."

'Kripto para platformlarına vergilendirme geliyor'

"Özellikle vergi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamaları nelerdir, ne tür bir yapı var. Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor. Şu şekildedir diye net bir cevap veremeyebilirim ama temel olarak çalıştığımız alanlar bunlar. Bu alanların tamamı tüm dünyanın çalıştığı alanlardır."