Dünyanın en büyük ikinci hacimli kripto para birimi olan Ethereum, tarihinin en yüksek seviyesini güncelledi. Haftanın ilk gününde 4.165 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan kripto para birimlerinden Ethereum (ETH), bu haftanın da en çok konuşulanları arasında olacak gibi görünüyor. Zira dünyanın en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 7 civarında değer kazanarak, 4.165 dolar seviyesinde işlem gördü. Saat 12:49 itibarıyla 4.105 dolar seviyesinde işlem gören Ethereum'un market hacmi ise 475 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Ethereum'un bu kadar yükselmesinin temel nedeni, kripto para piyasalarının bir süredir içerisinde olduğu boğa, yani yükseliş sezonu. Ancak hem Bitcoin hem de diğer kripto para birimlerini bu denli yükselten tek şey boğa sezonu değil. Giderek dijitalleşen dünyada kendilerini kabul ettirmeye başlayan kripto paralar, artık hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumdalar. Yatırımcılar ise koronavirüs pandemisinden sonra kontrol altına alınması zorlaşan enflasyondan korunmak için paralarını kripto paralara yatırmaya başladılar. Bugün piyasalarda işlem görmekte olan toplam kripto para hacmi, 2,4 trilyon doları aşmış durumda.

Ethereum'un fiyat grafiği şu şekilde

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ethereum'un ATH, yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığından bahsetmiştik. O haberimizde, Ethereum'un 3.470 dolara ulaştığından ve 1 yılda yüzde 1700 değerlendiğini konuşmuştuk. Bugünse o fiyatın daha da üzerine çıkmış olan bir yatırım aracı ile karşı karşıyayız. Ancak bu yükselişin bir de düzeltmesinin olacağını, yani bu yükselişin bir yerde sona erip, düşüş trendinin başlayacağını unutmamak gerekiyor.

Bazı kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor olsa da piyasaya genel olarak baktığımızda, Bitcoin'de yaşanan dalgalanmanın diğer altcoinleri derinden etkilediğini görüyoruz. Bu bağlamda piyasanın en büyük yapıcısı olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.48 değer kazandı. Haftalık bazda ise yüzde 0.70 oranında düşen kripto para birimi, yaptığı hareketlerle Ethereum'dan tutun en hacimsiz kripto para birimine kadar hepsini doğrudan sallıyor.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.