BioNTech Aşısı Etkisini Ne Kadar Sürede Kaybediyor?

ABD'de yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech aşısının antikor seviyesinin ne zaman düştüğünü açığa çıkardı. Uzmanlar, inceledikleri kan örneklerinde antikor sayısının, ikinci dozdan 7 ay sonra 10 kat düştüğünü tespit ettiler. Bilim insanları, üçüncü doz aşıyı bir zorunluluk olarak görüyorlar.

Koronavirüsle mücadelenin bir numaralı silahı olan aşılar, ne yazık ki pandeminin tamamıyla sona ermesini sağlamadı. Çünkü aşıyı reddeden ve komplo teorilerine inanmayı tercih eden insanların çokluğu, dünya genelinde toplumsal bağışıklık kazanılmasının önüne geçti. Hal böyle olunca da aşı vurulmayı tercih eden insanlar, ancak ve ancak kendileri ile sevdiklerini koruyabilme imkanı yakalamış oldular.

ABD'de hizmet vermekte olan Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, aşı olmuş insanların vücutlarındaki antikor oranını takip ettikleri geniş çaplı bir araştırma yaptılar. Yapılan bu araştırmaya göre mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech aşısını olan insanların COVID-19 bağışıklıkları, sürecin tamamlanmasından 6 sonra düşmeye başlıyor. 7. ay itibarıyla ise vücuttaki antikor miktarı oldukça düşük bir seviyeye geriliyor.

10 kat azalıyor

Bilim insanları, söz konusu araştırma için 46 yetişkin bireyden iki farklı kan örneği aldılar. Bu kan örneklerinden ilki, ikinci doz aşı vurulduktan hemen sonra, ikincisi ise 6 ay sonra alınmıştı. İki örnek arasında antikor sayımı yapan uzmanlar, süre geçtikçe antikor sayısında düşüş yaşandığını tespit ettiler. Bu düşüşün 10 kat gibi yüksek bir oranda olması nedeniyle dikkat çekti. Uzmanlar, "Çalışmamız, Pfizer/BioNTech aşısının yüksek seviyede antikor oluşumunu sağladığını ama bu seviyenin 7 aya kadar yaklaşık 10 kat azaldığını gösterdi." ifadelerini kullandılar.

Yapılan araştırmaya göre iki doz mRNA tabanlı koronavirüs aşısı vurulmuş insanların, antikor miktarını artırabilmeleri için üçüncü doz aşıyı da mutlaka vurdurmaları gerekiyor. Yapılan araştırma, üçüncü dozun zamanını da ortaya koyuyor. ABD'li bilim insanlarına göre ikinci dozdan 6-7 ay sonra vurulacak üçüncü doz aşı, bağışıklığın yeniden güçlenmesini sağlayacak.