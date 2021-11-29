Omicron Varyantının İlk Görüntüsü Paylaşıldı

Tüm dünyaya endişe veren koronavirüsün omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Virüsün üç boyutlu görüntüsünü yakalayan bilim insanları, yeni varyantın spike proteinlerinde kaç mutasyon olduğunu ortaya çıkardılar.

2019'dan beri hayatımızı esir alan koronavirüs pandemisi, kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Bir süredir aşıların da etkisiyle kısmen kontrol altına alınan salgın, omicron isimli yeni varyant nedeniyle tüm bilinenleri unutturdu. Zira bu varyantın aşıya karşı dirençli olma ihtimali bulunuyor. Ayrıca omicronun belirtileri de bugüne kadarki COVID-19 belirtilerinden oldukça farklı.

İlk olarak Güney Afrika'da göründüğü açıklanan varyant ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, yeni virüsü görüntülemeyi başardılar. Yapılan incelemeler, bu virüsün delta varyantından çok daha fazla mutasyon geçirmiş olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, bunun "daha tehlikeli" olarak yorumlanmaması gerektiğini, omicronun insan vücuduna daha iyi adapte olmuş bir tür olduğu anlamına geldiğinin bilinmesini istiyorlar.

Omicronda 50 civarı mutasyonlu nokta var

*Gri renkli bölüm mutasyona uğramayan bölgeleri, mavi renkli bölümler yeni mutasyonları, kırmızı renkli bölümler ise yok olan ya da yeniden oluşan bölümleri göstermektedir.

Roma'da hizmet veren Bambino Gesu isimli hastane bünyesinde çalışan bilim insanları, virüsun üç boyutlu görüntüsünü ortaya çıkarmayı başardılar. Bu görüntü üzerinden incelemeler yapan bilim insanları, koronavirüsün yeni varyantının 50 civarı mutasyonlu noktaya sahip olduğunu tespit ettiler. Bu mutasyonlar, virüsün insanların hücresine girmesini sağlayan spike proteinlerinde yer alıyor. Bu da omicronun bulaşıcılık olasılığını artırıyor. Aslında Güney Afrika'da yalnızca 3 gibi bir süreçte 2.828 kişinin omicron varyantına yakalanmış olması, bunun en net göstergesi...

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar endişe verici olsa da şu an için büyük bir krizin patlak vermediğini söyleyebiliriz. Zira yeni mutant çok hızlı yayılıyor olsa da belirti düzeyi düşük. Ayrıca Güney Afrika'dan alınan veriler oldukça yetersiz. Bugüne dek vurulan aşıların omicrona etkili olup olmadığı da net değil. Öte yandan; BioNTech tarafından yapılan açıklamalara göre 100 gün içerisinde omicron varyantı için yeni bir aşı üretimi yapılabilir. Varyantla ilgili kesin kanılar, önümüzdeki günlerde daha rahat bir şekilde konabilecek...