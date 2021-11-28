Omicron Varyantının İlk Belirtilerini Açıklandı

Güney Afrikalı bir doktor, kabul ettiği Omicron varyantlı hastalarda şu ana kadar gördüğü semptomları açıkladı. Henüz varyantın tüm etkileri bilinmese de şimdilik görülen semptomlar, beklenenden hafif oldu.

COVID-19’un yeni varyantı Omicron’u her ne kadar yeni olsa da yarattığı korkudan dolayı duymuşsunuzdur. Güney Afrika’da ortaya çıkan ve dünden itibaren farklı birçok ülkede az da olsa görülen bu varyantın şu ana kadarki en güçlü koronavirüs varyantı olacağı söyleniyordu.

Derken bugün, varyantın getirdiği semptomlara dair bir açıklama geldi. Varyantın en çok görüldüğü bölge olan Güney Afrika’dan (58 vaka) bir doktor, hastalarda şu ana kadar görülen semptomları sıraladı.

Hastaların çoğu genç erkek

Omicron varyantının tüm etkilerini bilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var, zira varyant saptanalı daha 3 gün oldu. Ancak Güney Afrikalı bir doktor, şimdilik görülen tüm semptomları açıklayarak içlerimize birkaç damla su serpti. Zira varyantın Delta varyantından kat kat daha güçlü olması bekleniyordu.

Dr. Angelique Coetzee, ‘B.1.1.529’ olarak da bilinen varyantın semptomlarını sıralamadan önce varyantın aşısızlar ve yaşlılar için tehlikeli olabileceğinden bahsetti. Ancak ilk verilerde Omricon’la enfekte olmuş kişilerin çoğunlukla genç erkekler oldukları görüldü. Varyant ilk kez ortaya çıktığında gördüğü farklı semptomların yeni bir varyanta işaret edebileceğini anlayıp dünyayı Omicron’a karşı uyaran doktor, The Telegraph’a yaptığı açıklamalarda semptomlar hakkında şu sözleri kullandı:

"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor.”

Diğer varyantlarda olduğu gibi bu varyantlarda da asıl endişe, varyantın sağlık problemi bulunan, yaşlı ya da aşı olmamış insanlara bulaşması. Ancak Coetzee, 20’den fazla hastasından birinin 6 yaşında bir kız olduğunu ve hastalığının ilk günlerinin zor geçtiğini ifade etti. Çocuk şu anda iyi durumda olsa da henüz etkilerini tam olarak bilmediğimiz bu varyanta karşı herkesin temkinli olması gerekiyor.