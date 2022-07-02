Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı çalıştıran ilk yazılım olan ve kısa bir süre çalışıp daha sonra görevi işletim sistemine bırakan BIOS üzerinden bilgisayarınızın başlangıç ve donanım ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. Gelin BIOS nedir, farklı Windows versiyonlarında BIOS nasıl açılır ve kısayol tuşları nelerdir tüm detaylarıyla görelim.

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız daha önce giriş yapmamış olsanız bile mutlaka BIOS nedir duymuşsunuzdur. Bilgisayarımızın donanımlarını kontrol ederek ilk başlangıç adımlarını atan bir yazılım olan BIOS adını daha çok bilgisayarımızda bir sorun olduğu zaman girmemiz gereken bir alan olarak görürüz. Bu doğru çünkü normal çalıştığı sürece BIOS ile pek çok kullanıcı kolay kolay tanışmaz.

BIOS’a nasıl girilir sorusunun yanıtı her Windows işletim sistemi versiyonunda ve hatta her farklı marka ve modeldeki bilgisayarda değişiklik gösterir. Windows 11'in UEFI BIOS'unu kullanmıyorsanız bilgisayarınız açılırken BIOS’a girmek için birkaç saniye kadar kısa bir zamanınız vardır. Gelin BIOS nedir, ne işe yarar, farklı Windows versiyonlarında nasıl açılır ve kısayol tuşları nelerdir tüm detaylarıyla görelim.

BIOS nedir?

Basic Input - Output System, kısaca BIOS, Türkçesi ile Temel Giriş - Çıkış Sistemi; Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın başlangıç sırasında çalışan ilk ve en temel yazılımıdır. Bilgisayarın anakartında bulunan bir çip üzerinde dahili olarak gelebileceği gibi kullanıcı tarafından da yüklenebilir. BIOS kısa bir süre çalıştıktan sonra görevi işletim sistemine devreder ve bilgisayarınız bildiğiniz gibi açılmayı sürdürür.

BIOS ne işe yarar?

BIOS için hem bir başlatıcı hem de kontrol yazılımı demek mümkün. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın güç tuşuna basıp açtığınız zaman BIOS da çalışır. BIOS, POST adı verilen hızlı bir test yapar. Bu kısa test sırasında bilgisayarınıza bağlı olan tüm donanımların ve aygıtların doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Eğer doğru çalışıyorlarsa işletim sisteminin görevi başlar.

BIOS yazılımı üzerinden bilgisayarınızın başlangıç ayarlarını ve gelişmiş donanım ayarlarını düzenleyebilirsiniz. BIOS yazılımı çoğu zaman varsayılan ayarları kullanarak bilgisayarınızı çalıştırır. Dilerseniz başlangıç sırasında BIOS’a girerek önyükleme ayarlarını ve donanım ayarlarını özelleştirebilir ya da BIOS için bir parola belirleyebilirsiniz.

BIOS nasıl açılır?

Yöntem #1: Windows 11’de BIOS nasıl açılır?

Windows 11’de BIOS nasıl açılır? Yöntem #2: Windows 10’da BIOS nasıl açılır?

Windows 10’da BIOS nasıl açılır? Yöntem #3: Windows 8’de BIOS nasıl açılır?

Yöntem #1: Windows 11’de BIOS nasıl açılır?

Adım #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #2: Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. ya da

Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. Adım #3: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #4: Sistem sayfasını açın.

Sistem sayfasını açın. Adım #5: Kurtarma seçeneğini açın.

Kurtarma seçeneğini açın. Adım #6: Gelişmiş Başlangıç seçeneğindeki Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın.

Gelişmiş Başlangıç seçeneğindeki Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın. Adım #7: UEFI BIOS önyüklemesi yapılacak.

Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda BIOS yazılımını açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk adımlar, tüm Windows versiyonlarında benzerdir. Ancak Windows 11 sürümü UEFI BIOS’a geçtiği için diğer adımları uygulayarak başlatma sırasında herhangi bir tuşa basmadan da BIOS yazılımını açabilirsiniz.

Yöntem #2: Windows 10’da BIOS nasıl açılır?

Adım #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #2: Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. Eğer UEFI BIOS’a yükselttiyseniz;

Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. Adım #3: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #4: Sorun Gider sayfasını açın.

Sorun Gider sayfasını açın. Adım #5: Gelişmiş Seçenekler’den UEFI Ürün Yazılımı Ayarları öğesini seçin.

Gelişmiş Seçenekler’den UEFI Ürün Yazılımı Ayarları öğesini seçin. Adım #6: Gelişmiş Başlangıç seçeneğindeki Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın.

Gelişmiş Başlangıç seçeneğindeki Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın. Adım #7: UEFI BIOS önyüklemesi yapılacak.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda BIOS yazılımını açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk adımlar, tüm Windows versiyonlarında benzerdir. Ancak BIOS’unuzu Windows 11’de olduğu gibi UEFI BIOS’a yükselttiyseniz diğer adımları uygulayarak başlatma sırasında herhangi bir tuşa basmadan da BIOS yazılımını açabilirsiniz.

Yöntem #3: Windows 8’de BIOS nasıl açılır?

Adım #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #2: Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. ya da

Başlangıç sırasında bilgisayarınızın marka ve modeline göre BIOS başlatıcı tuşa basın. Adım #3: Windows tuşu + C tuş kombinasyonu ile Charms çubuğunu açın.

Windows tuşu + C tuş kombinasyonu ile Charms çubuğunu açın. Adım #4: Ayarlar butonuna tıklayın.

Ayarlar butonuna tıklayın. Adım #5: PC Ayarlarını Değiştir ve oradan Genel sekmesini açın.

PC Ayarlarını Değiştir ve oradan Genel sekmesini açın. Adım #6: Şimdi Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın. ya da

Şimdi Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın. Adım #7: Kapatma menüsünü açın.

Kapatma menüsünü açın. Adım #8: İmleç, Yeniden Başlat butonu üzerindeyken Shift tuşuna basın.

İmleç, Yeniden Başlat butonu üzerindeyken Shift tuşuna basın. Adım #9: BIOS önyüklemesi yapılacak.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda BIOS yazılımını açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk adımlar, tüm Windows versiyonlarında benzerdir. Sonraki adımlar hem bilgisayarınızın marka ve modeline göre hem de işletim sisteminizin aldığı güncellemelere göre değişiklik gösterebilir.

Farklı bilgisayar markalarına göre BIOS tuşları:

Acer BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Acer marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F2, Del, F1, F10, Ctrl + Alt + Esc tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Asus BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Asus marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F2, Del, F10 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Dell BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Dell marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F2, F1, Del, F12, F3, Ctrl + Alt + Enter, Fn + Esc, Fn + F1 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

HP BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de HP marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F1, F2, F6, F11 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Lenovo BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Lenovo marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F1, F2, Ctrl + Alt + F3, Ctrl + Alt + Insert, Fn + F1 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Sony BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Sony marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F1, F2, F3 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Toshiba BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Toshiba marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için F2, F1, Esc, F12 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Samsung BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de Samsung marka bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için ESC, F2, F11 ya da F12 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

MSI BIOS tuşları nelerdir?

Modele göre değişiklik gösterse de MSI marka anakarta sahip bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman logo gelmeden BIOS yazılımını açmak için Del, F2 tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Marka ve model ile arama yaparak üreticinin resmi internet sitesinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Bilgisayarınızın donanımlarını kontrol ederek çalıştıran ilk yazılım olan BIOS nedir, ne işe yarar, farklı Windows versiyonlarında BIOS nasıl açılır ve kısayol tuşları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak BIOS hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.