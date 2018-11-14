Eski bilgisayar parçalarını atmak yerine böyle "kazmak" daha karlı bir iş olabilir. Yine de kendi başınıza denememenizde fayda var.

Eski bilgisayar parçaları, özellikle de anakart ve işlemcilerin içinde az miktarda da olsa altın bulunuyor. Altın süper iletken olduğu için pek çok elektronik alette kullanılıyor. İşlemci pinleri ya da kaliteli mikrofonlarda da altın bulunuyor.

İşe yaramayan işlemciler bir araya geldiğinde ise oldukça entereasan bir görüntü ortaya çıkıyor.

Yapılan işlem oldukça hassas ve gerekli bilgiye ya da ekipmana sahip değilseniz kendinize zarar verme ihtimaliniz var, o nedenle tek başınıza bu işe girişmenizi tavsiye etmiyoruz. Çıkan altın miktarı da çok fazla değil. Elinizde hiçbir işe yaramayacağını düşündüğünüz ve para etmeyen parçalar varsa böyle bir işe girişebilirsiniz.

İşe ilk olarak, elimizdeki işlemcileri nitrik asite atarak başlıyoruz. Çözünmenin başlamasıyla beraber yavaş yavaş altınları da görmeye başlıyoruz. Daha sonra da kovadan altınları ayıklıyoruz. Bunun için süzme işlemi yapabiliriz.

Altının işlemciden ayrılması için bir ay süreyle asitli suda kalması gerekiyor.

Bir sonraki adımda ise ayrı kaplarda nitrik asit ve hidroklorik asit hazırlanıyor. İki asiti daha sonra karıştırıp, kral suyu adı verilen bir başka asit sentezlememiz gerekiyor. Bu asidi de işlemcilerin üstüne döküyoruz. Zaman geçtikçe işlemciler çözünüyor. Elimizdeki karışımı, bir huni aracılığıyla başka bir kaba aktarıyoruz. Sodyum metabisülfit dolu kaba bu sıvıyı döküyoruz.

Elde ettiğimiz son sıvıya saç kurutma makinesi tutarak suyu buharlaştırmamız gerekiyor. Kurutma işleminden sonra kaşan parçaları eritiyoruz.

Sonuç olarak bu adam, onlarca işlemcinin içinden 6.7 gram altın çıkartmayı başarmış.