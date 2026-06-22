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Bir Buz Makinesi, Bir Oyun Bilgisayarını Soğutabilir mi? [Video]

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TrashBench adındaki bir YouTuber, bir buz makinesinin RTX 3060'ın soğutmasında ne derece etkili olacağını merak etti.

Bir Buz Makinesi, Bir Oyun Bilgisayarını Soğutabilir mi? [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Normal şartlarda güçlü bir PC'ye sahipseniz veya ısınma sorunlarından muzdaripseniz çareyi daha güçlü fanlarda ya da sıvı soğutma sistemlerinde ararsınız.

TrashBench adlı bir YouTuber ise çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı ve bir buz makinesini RTX 3060 takılı bir sistemi soğutmak için kullandı.

İçerikten Görseller

Bir Buz Makinesi, Bir Oyun Bilgisayarını Soğutabilir mi? [Video]
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Sonuç şaşırtıcı derecede başarılı

Daha önce işlemcisini buz makinesiyle soğutmayı deneyen içerik üreticilerinden ilham alan TrashBench, bu kez gözünü RTX 3060'ına dikti. YouTuber, sistemi doğrudan makinenin kendi soğutma mekanizmasına bağladı.

Normal şartlarda Cyberpunk 2077 oynarken 60 derece civarında gezinen RTX 3060'ın sıcaklığı, buz makinesi sayesinde 22-23 derecelere kadar geriledi. Kartın en yüksek gördüğü sıcaklık da 75 dereceden 34 dereceye düştü.

Ufak bir modifikasyon da var

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Elbette sıradan bir buz makinesi, oyun oynarken sürekli ısı üreten bir ekran kartıyla başa çıkacak şekilde üretilmiyor. Makine normalde buzu yapınca durur, su alır ve döngüyü tekrarlar.

TrashBench bu sorunu çözmek için kompresörün durmadan çalışmasını sağlayan harici bir bira dolabı termostatı kullandığını söylüyor.

Sistem kâğıt üzerinde harika çalışıyor gibi görünse de çok ciddi bir problem var. Su sıcaklığı oda sıcaklığının altına düştüğünde, donanımın etrafında su damlacıkları birikmeye başlıyor. Bu da pahalı ekran kartınızın her an kısa devre yapabileceği anlamına geliyor. Yani uzun vadeli kullanım için oldukça riskli. Bu sebeple buz makineniz varsa sadece amacına hizmet edecek şekilde kullanın derim...

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