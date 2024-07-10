Uyku bazılarımızın oldukça keyif aldığı bazılarımızın ise günü dolu dolu yaşamak için pek de düşkünü olmadığı bir süreçtir. Peki 1 hafta boyunca uyku uyumadığınız senaryoda neler olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı veya hiçbir şey yapmama isteği. Bunlar 1 gün uykusuz kaldığınızda başınıza gelenler öyle değil mi?

Ya 1 haftalık uykusuzlukta neler olabilir?

Uykusuz geçirdiğiniz ilk gün, her zamanki gibi enerjik ve uyanık olmaya devam edersiniz.

Uykusuz geçen 24 saatin ardından ise birtakım zorluklar baş gösterir. Örneğin, dikkat seviyeniz aşamalı bir şekilde azalmaya başlar. El ve kol koordinasyonlarınız zayıflar ve beklenmedik sakarlıklar ortaya çıkabilir.

Bunlara ek olarak karar verme yeteneğinizde de azalmalar görülebilir. Tüm gün boyunca uyanık kalmak, kandaki alkol seviyesinin %0,10 olmasıyla eşit bir etkiye sahiptir.

Gün ilerledikçe ruh haliniz, iştahınız ve stres düzeyiniz de önemli ölçüde etkilenir. 36 saat uyanık kaldıktan sonra ise insülin, kortizol ve büyüme hormonu gibi hormonların dengesi bozulur.

Ayrıca verdiğiniz kararlar daha riskli olurken konuşma bozukluğuyla karşı karşıya da kalabilirsiniz.

Beyniniz de istemsiz uyku benzeri durumlar olarak bilinen sözde mikro uykuları deneyimleyebilir. Bu mikro uykulardan uyanmak da sizi oldukça sersemletir.

48 saat uykusuz kaldığınızda bağışıklık sisteminiz bozulur. Vücudunuz, virüs ve bakteri gibi tehditlere karşı daha savunmasız olur. Üçüncü güne gelindiğinde vücudun karşı konulmaz uyku isteği, düşünme yeteneğinizi zayıflatır.

Gündelik temel görevlerinizi yerine getiremez ve herhangi bir şeye odaklanamazsınız. Elbette sinirli ve endişeli olursunuz ve hatta bu sebepten depresyona girebilirsiniz.

Yine algılama düzeyiniz önemli ölçüde değişir ve halüsinasyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tüm bu tehlikelere rağmen ilk 3 günü atlatabilirsiniz. Ancak sonrasını hayal etmek bile oldukça zor olur. Günler geçtikçe duyduklarınızı algılayamaz, doğru düzgün yemek yiyemez ve âdeta konuşup hareket edecek gücü bulamazsınız.

Özetle uyku, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Değil 1 hafta, 1 gün uykusuz kalmak bile sizi elden ayaktan düşürmeye yeterli olacaktır.

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