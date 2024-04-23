Uyku, olmazsa olmaz en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Öyle ki uykumuzu yeterince almadığımız gecelerin sabahı, tam bir kâbusa döner ve birkaç dakikası için bile işe geç kalmayı göze alırız.

Bazılarımıza 8-9 saatlik uyku bile yetmezken bazılarımız ise 5-6 saatin yeterli olduğu konusunda oldukça ısrarcıdır. Bu noktada en kabul görmüş görüşlerden biri ise günlük 8 saatlik uykunun en ideal süre olduğudur.

Peki gerçekten günde 8 saatlik uykuya ihtiyacımız var mı?

Bir gecede ne kadar uykuya ihtiyacımız olduğu, öncelikli olarak yaşa göre belirlenir.

Uzmanlara göre ideal olan; 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin 7-8 saat, 18-64 yaş arasındaki yetişkinlerin 7-9 saat, 14-17 saat arasındaki gençlerin 8-10 saat, 3-5 yaş arasındaki çocukların 10-13 saat uyumasıdır. Elbette yaş küçüldükçe uykuya duyulan ihtiyaç da artar.

Ancak her birimiz farklı faktörlere bağlı olarak önerilenden daha fazla ya da daha az uykuya ihtiyaç duyabiliriz.

Örneğin genetiğimiz, bu noktada belirleyicidir.

Aslında ne kadar uyumamız gerektiği, uyku eksikliğine nasıl tepki vereceğimiz ve günün hangi saatinde uyumayı tercih ettiğimiz tamamen her birimizin sahip olduğu farklı genetiklere göre değişkenlik gösterir.

Genetiğimizden kaynaklı bu farklılıklar sebebiyle bazılarımız yalnızca 6 saat uykuya ihtiyaç duyarken bazılarımıza 8 saat bile yeterli olmaz.

Ayrıca yalnızca 5 saat uyuyarak uykusuz kalmak size hiç koymazken, eşiniz oldukça bitkin hissedebilir. Doğru orantılı bir şekilde de kendini daha yorgun hisseden eşinizin, yatağa yattığında derin uykuya geçme ihtimali size göre daha fazladır.

Bir diğer taraftan uyku kalitesi de bir o kadar önemlidir.

Çünkü eğer uyku kaliteniz kötüyse alışmış olduğunuz saatlerden daha çok uyusanız bile hâlâ kendinizi yorgun hissedersiniz. Tam tersi bir şekilde eğer uykunuz kaliteliyse, biraz daha az uykuyla daha iyi hissedebilirsiniz.

“Peki uykumun kaliteli olup olmadığını nasıl anlayacağım?” derseniz, bu konuda henüz bir fikir birliği yoktur. Ancak uykuya kaç dakika içinde daldığınız, gece boyunca ne sıklıkla uyandığınız ve sabah uyandığınızda ne kadar dinlenmiş hissettiğiniz bu noktada ipuçları verebilir.

Bu sebeple sadece yeterince uyumak değil, aynı zamanda yeterince iyi uyumaya da odaklanmak gerekir.

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