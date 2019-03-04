Bir Kartalın 20 Yıllık Yolculuğunun Haritası Çıkarıldı

Suudi Arabistan’da ölü olarak bulunan bir kartalın sırtındaki GPS cihazının topladığı veriler, hayvanın 20 yıllık yolculuğunun haritasını çıkarmayı sağladı.

Göklerin hakimi olarak bilinen kartallar, tarih boyunca insanların hayranlığını kazandı. Selçuklulardan ABD’ye onlarca devletin sembolünün kartal olması tesadüf değildi.

Rusya’da yapılan bir çalışma, bu canlıların ne kadar inanılmaz olduklarını da ortaya koydu. 20 yıl önce GPS takılan bir kartalın, hayatı boyunca yaptığı yolculuk adım adım kaydedildi.

Suudi Arabistan’da cesedi bulunan hayvanın sırtındaki cihazın, bundan 20 yıl önce takıldığı ortaya çıktı. Kartal, hayatı boyunca Rusya’dan Sudan'a kadar defalarca uçmuş. Bilinmeyen bir nedenden dolayı hayvan ne Kafkaslar’a ne de denize hiç yanaşmamış.

British Birds adlı araştırmacı ekibi, 16 çöl kartalını daha önce incelemiş ve günlük uçuş mesafelerini ortalama 335 kilometre olarak belirlemişti. Bu canlılar uçuşlarının yaklaşık dörtte birini göç için, yüzde kırkından fazlasını ise çiftleşme için gerçekleştiriyor.

GPS sonuçları da bu bulgularla uyumlu olarak kartalların sürekli hareket eden, göçmen canlılar oldukları yönündeki keşiflere uyuyor.