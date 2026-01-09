Teknolojik Kıtlık Başladı: Japonya'da Bir Elektronik Mağazası, "Eski Bilgisayarlarınızı Bize Satın" Diye Yalvarmaya Başladı!

Japonya'nın elektronik merkezi şehri Akihabara'da faaliyet gösteren bir PC mağazası, yaşanan donanım kıtlığında kullanıcıların eski bilgisayarlarını kendilerine satması için âdeta reklam veriyor.

Japonya’da teknoloji dünyası alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Tokyo’nun ünlü elektronik merkezi Akihabara’da faaliyet gösteren büyük bir PC ve elektronik perakendecisi Sofmap Gaming, donanım kıtlığı nedeniyle müşterilerden açıkça yardım istedi. Mağaza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boş rafların fotoğrafını paylaşarak, kullanıcıların eski bilgisayarlarını satması için âdeta yalvardı.

Sofmap, “Yeni bir PC alıyorsanız, lütfen eski oyun bilgisayarınızı bize satın.” dedi. Üstelik seçici de değiller. Oyun bilgisayarı, dizüstü ya da sıradan bir masaüstü… Mağazaya göre “neredeyse her türlü PC” kabul ediliyor ve iyi fiyat teklif ediliyor.

RAM krizi kadar diğer donanımlar da etkilendi

Bu çağrının arkasında ise küresel ölçekte hissedilen ciddi bir donanım sıkıntısı var. Özellikle RAM tarafında yaşanan arz daralması, PC pazarını beklenenden çok daha sert vurdu. Yapay zekâ veri merkezlerinin RAM üreticilerini âdeta süpürmesi, tüketici pazarında fiyatları uçurdu. DDR5 belleklerin fiyatı kısa sürede üç kattan fazla arttı, hazır sistemlerin ve ekran kartlarının da zamlanması kaçınılmaz hâle geldi.

Durum o kadar kritik ki artık sadece yeni ürünler değil, ikinci el bilgisayarlar bile hızla tükeniyor. Japonya’daki bu örnek, eski PC’lerin âdeta “altın değerine” ulaştığını gösteriyor. Öte yandan çok daha eski, “vintage” bilgisayarlar için ayrı bir pazar var. Japonya’da ikinci el mağazalarında hâlâ bolca bulunan bu nostaljik makineler, retro bilgisayar meraklıları için cazibesini korumaya devam ediyor.

Peki sizce benzer bir durum yakında ülkemizde de yaşanır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.