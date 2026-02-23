Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Savaş Kuralları Değişiyor: Bir Ordu, Dünyada İlk Kez Modüler Nükleer Reaktör Kullanmaya Başladı!

ABD ordusu, modüler nükleer reaktör projesini devreye aldı. ABD Hava Kuvvetleri, bir üsse ait nükleer reaktörü başka bir üsse taşıdı ve burada çalıştırmaya başladı. Dünyada ilk olan olay, muharebe meydanlarının kurallarını değiştirecek gibi görünüyor.

Savaş Kuralları Değişiyor: Bir Ordu, Dünyada İlk Kez Modüler Nükleer Reaktör Kullanmaya Başladı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD, dünyada ilk olarak kayıtlara geçen bir işe imza attı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III uçağı, bu kez bir modüler nükleer reaktör taşıdı. Kaliforniya'dan Utah'a götürülen 5 MW kapasiteli nükleer reaktör, indirildiği üste devreye alındı.

Modüler nükleer reaktörlerin askeri düzeyde kullanılmaya başlamış olması, daha önce duyduğumuz bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse ABD, bu hamleyle önemli bir lojistik avantaj elde etmiş oldu. Zira modüler nükleer reaktörün sahaya inmiş olması, ABD ordusundaki araçların hızlıca şarj edilip, yeniden sahaya sürülmesini kolaylaştıracak.

ABD'nin modüler nükleer reaktörü neler sunuyor?

Başlıksız-1

ABD'nin "Project Janus" isimli projesi kapsamında "Ward250" isimli modüler reaktör kullanılıyor. 5 MW kapasiteli reaktör, 24 saatte 120 MWh elektrik üretiyor. Üretilen bu enerji yüzlerce elektrikli otomobilin 0'dan yüze şarj edilebilmesi anlamına geliyor. Ya da 120 MWh enerji ile küçük bir kasabayı rahatlıkla besleyebilirsiniz. İşte ABD ordusu, bu kritik teknolojiyi an itibarıyla bir yerden başka bir yere götürüp, ardından devreye almayı başardı.

Türkiye, Nükleer Enerji Yarışına Giriyor: Baykar, Nükleer Reaktör Çalışmalarına Başladı Türkiye, Nükleer Enerji Yarışına Giriyor: Baykar, Nükleer Reaktör Çalışmalarına Başladı

Modüler nükleer reaktörler, son dönemlerde büyük ilgi görmeye başladı. Hatta BAYKAR Teknoloji, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve bu alandaki çalışmaların başladığını duyurmuştu. Neyse ki Türkiye de modüler nükleer reaktör sektöründe geride kalmayan ülkeler arasında yer alacak.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com