Savaş Kuralları Değişiyor: Bir Ordu, Dünyada İlk Kez Modüler Nükleer Reaktör Kullanmaya Başladı!

ABD ordusu, modüler nükleer reaktör projesini devreye aldı. ABD Hava Kuvvetleri, bir üsse ait nükleer reaktörü başka bir üsse taşıdı ve burada çalıştırmaya başladı. Dünyada ilk olan olay, muharebe meydanlarının kurallarını değiştirecek gibi görünüyor.

ABD, dünyada ilk olarak kayıtlara geçen bir işe imza attı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III uçağı, bu kez bir modüler nükleer reaktör taşıdı. Kaliforniya'dan Utah'a götürülen 5 MW kapasiteli nükleer reaktör, indirildiği üste devreye alındı.

Modüler nükleer reaktörlerin askeri düzeyde kullanılmaya başlamış olması, daha önce duyduğumuz bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse ABD, bu hamleyle önemli bir lojistik avantaj elde etmiş oldu. Zira modüler nükleer reaktörün sahaya inmiş olması, ABD ordusundaki araçların hızlıca şarj edilip, yeniden sahaya sürülmesini kolaylaştıracak.

ABD'nin modüler nükleer reaktörü neler sunuyor?

ABD'nin "Project Janus" isimli projesi kapsamında "Ward250" isimli modüler reaktör kullanılıyor. 5 MW kapasiteli reaktör, 24 saatte 120 MWh elektrik üretiyor. Üretilen bu enerji yüzlerce elektrikli otomobilin 0'dan yüze şarj edilebilmesi anlamına geliyor. Ya da 120 MWh enerji ile küçük bir kasabayı rahatlıkla besleyebilirsiniz. İşte ABD ordusu, bu kritik teknolojiyi an itibarıyla bir yerden başka bir yere götürüp, ardından devreye almayı başardı.

Modüler nükleer reaktörler, son dönemlerde büyük ilgi görmeye başladı. Hatta BAYKAR Teknoloji, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve bu alandaki çalışmaların başladığını duyurmuştu. Neyse ki Türkiye de modüler nükleer reaktör sektöründe geride kalmayan ülkeler arasında yer alacak.