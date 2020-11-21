Amazon'dan PS5 Sipariş Edenlerin PS5'leri Çalındı

İngiltere'de Amazon üzerinden PlayStation 5 siparişi veren birçok müşteri kutuyu açtıklarında PlayStation 5'e benzemeyen her şeyle karşılaştı. Kutu içinden bulgur paketi bile çıktı. Amazon, etkilenenlere özür amaçlı çeşitli hediyeler sundu.

Yeni nesil oyun konsolları sonunda piyasaya sürüldü ve stoklar bitmeden konsol satın alabilen şanslı insanlar eğlencelerine başladı. Kimisi seçimini Microsoft'un Xbox Series S veya X'ten yana, kimisiyse Sony'nin PlayStation 5'inden yana kullandı. Fakat İngiltere'de PlayStation 5 siparişi verenleri bir sürpriz bekliyordu.

PlayStation 5 siparişi verenleri bekleyen bu sürprizse iyi bir sürpriz değildi. Konsolu yaşanan yoğunluğa ve stok sorununa rağmen satın almayı başaranlar, kutunun içinde konsolla karşılaşmadı. Eurogamer'ın haberine göre kutunun içinden PlayStation 5'e hiç de benzemeyen şeyler çıktı.

Kutudan PlayStation 5 hariç her şey çıktı:

19 Kasım günü Amazon UK tarafından yapılan teslimatlar Twitter ve Reddit'te gündem oldu. PlayStation 5 oyun konsolunu bekleyen oyuncular kutuyu açtıklarında evcil hayvan maması, ayak masaj aleti, NERF silahı ve hatta bir paket bulgurla karşılaştı. Üstelik bu içeriklerle karşılaşan her alıcının hikâyesi aynıydı.

Kutularında PlayStation 5'le karşılaşmayan herkesin siparişi daha önceden gecikmeye uğramıştı. Yaşanan gecikmenin ardından sonunda siparişine kavuşanlarsa kutuda bile değişiklik görebiliyorlardı. Zira kutuda Amazon'un Amazon Prime yazılı bantı değil normal düz bir bant bulunuyordu.

Yaşanan olayların medyaya yansımasının ardından Amazon adına konuşan bir yetkili, Eurogamer'a açıklama yaptı. Yetkili, şirketin müşterileri için doğru olanı yapmayı istediğini söyleyerek bu olayın siparişlerin küçük bir bölümünde yaşanmadığını bildirdi. Yetkili, tam olarak ne yaşandığını araştırdıklarını açıkladı.

Eurogamer, aynı zamanda olaydan etkilenen birkaç müşteriyle de konuştu. Müşteriler, Eurogamer'a Amazon'un siparişlerinin gelip gelmeyeceği için kendilerinden 48 saat beklemelerini rica ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra Amazon'un bu ilginç olaya kurban gidenlere özür amaçlı çeşitli hediyeler sunduğu da söylendi.