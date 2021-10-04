Hindistan'da dev bir yolcu uçağı, otoyolda bulunan bir köprünün altına sıkıştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açan olay, sosyal medyada da viral oldu. Peki nasıl oldu da dev bir yolcu uçağı, bir otoyoldaki köprüye sıkıştı?

Hindistan'da son yılların en garip olaylarından bir tanesi yaşandı. Air India filosuna ait olan dev bir yolcu uçağı, Delhi-Gurugram Otoyolu üzerinde bulunan bir köprünün altına sıkışıp kaldı. Otoyolda kilometrelerce kuyruğun oluşmasına sebep olan olay, sosyal medyada da viral hale geldi. Peki bu ilginç olay nasıl yaşandı? Nasıl oldu da devasa bir yolcu uçağı, otoyoldaki bir köprüde sıkışıp kalmıştı?

Olayı düşündüğünüz ilk anda, uçağın acil iniş yapmak durumunda kalmış olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak hayır. Bu uçak bir arıza nedeniyle otoyola inmemişti. Aslında içinde yolcu ve mürettebat da yoktu. Uçak bir süre önce hurdaya ayrılmış, karayolu aracılığıyla da başka bir yere taşınmak istenmişti. Lojistik şirketinin hesap yapmaması ya da hesapları hatalı yapması, bu garip olayın yaşanmasına yol açtı.

Otoyola sıkışan yolcu uçağı işte böyle görüntülendi

Yaşanan olay üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, uçağın sıkıştığı yerden kurtarılması için hummalı bir çalışma yürüttüler. Saatler süren çalışmalar sonucunda uçağın kurtarılmasıyla hayat normale döndü. Yaşanan olay anında kimseye bir zarar gelmemiş olması ise sevindiriciydi.

Hindistan, daha önce de benzer bir olaya ev sahipliği yapmıştı. 2019 yılında bir yolcu uçağı, taşınması sırasında Batı Bengal'de bir köprüye sıkışmıştı. Birkaç yıl sonra ikinci kez yaşanan olay, Hint yetkililerin geçmişten ders çıkarmadıklarını gözler önüne seriyor...

İşte uçağın köprüye sıkıştığı o anlar