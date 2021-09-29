Yaya geçidinde önceliğin yayaya olmasına ilişkin kuralın yeniden tartışılmaya başlaması, mart ayında sosyal medyaya düşen bir trajikomik trafik kazasının yeniden viral olmasına yol açtı. Yayalar geçsin diye yol vermeye çalışan bir aracın karıştığı trafik kazası, ülkemizde bazı kuralların neden uygulanamadığını özetler nitelikte...

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yayalara trafikte öncelik tanıyan bir karar alındı. Bu karara göre sürücüler, trafik ışığının olmadığı yerlerde bulunan yaya geçitlerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermek zorundaydılar. Hatta söz konusu kural yürürlüğe girdikten sonra sıkı denetimler de yapıldı. Ancak dünyanın pek çok yerinde bulunan bu kural, ülkemizde bir türlü istenildiği şekilde yürümedi.

Vatandaşların büyük bir bölümü, yeni kurala uyarak yayalara yol vermeye başladılar. Ancak bazı kural tanımaz sürücülerin neden oldukları trafik kazaları, bilinçli vatandaşın da kuraldan uzaklaşmasına yol açtı. Zira insanlar hem kendi aracına başka birisinin arkadan çarpmasından hem de yan şeritten son sürat gelen bir aracın yol verilen yayayı ezmesinden endişe duydular. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen bir olay ise söz konusu kuralın Türkiye genelinde neden uygulanamadığının açık bir göstergesiydi.

Haber çekimi yapılırken yayalara yol veren bir araca otobüs çarpmıştı

Medya Ankara isimli bir haber kaynağı, yayalara öncelik tanıyan kural ile ilgili bir haber hazırlamak için sokağa inmişti. Söz konusu haberine dair çekimleri 29 Mart'ta tamamlayan ekip, daha sonra da bu videoyu YouTube ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden servis etmişti. Okulların açılması ve yaşanan trafik kazalarının artmasıyla yeniden gündeme gelen video, ülkemizin adeta özeti niteliğinde...

Söz konusu videoda Medya Ankara muhabiri ile bir vatandaş, trafik ışığının olmadığı bir yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Dakikalarca bekleyen vatandaşlara nihayet yol veren bir araç ise bu kez durduk yere bir trafik kazasına karışıyor. Arkasından gelen otobüsün vurduğu araçta maddi hasar oluşurken yaya geçitlerinin tartışılmaya başlamasıyla yeniden hatırlanan video, söz konusu kuralın neden uygulanamadığını da gözler önüne seriyor.

Kurallara uymaya çalışırken yaşanan trafik kazası, kameralara böyle yansımıştı