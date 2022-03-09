Bir Üniversitenin İsmi Değişti, Bir Yeni Üniversite Geliyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, bir yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarı ile bir üniversitesinin isminin değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Bursa'da yeni bir üniversite daha kurulacak. İşte kabul edilen tasarının detayları...

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda kabul edildi. Bu kanun teklifi ile bir üniversitenin isminin değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca yeni bir üniversitenin kurulması da bu teklifin kabulü ile kararlaştırılmış oldu.

Kanun teklifinin detaylarına baktığımızda, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildiğini görüyoruz. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bir enstitü ve bir de yüksekokula sahip olan üniversite, kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni ismiyle hizmet verecek.

Bursa'da yeni bir üniversite kuruluyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda onaylanan kanun teklifi ile Bursa'da da yeni bir üniversite kurulacak. Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulacak bu üniversite "Mudanya Üniversitesi" ismiyle hizmet verecek. Üniversitede sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, tasarım, sağlık bilimleri gibi bölümlere ait fakülteler yer alacak.

Bu arada, üniversitelerle ilgili önemli bir değişiklik yapıldığını da hatırlatalım. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bir süre önce aldığı bir karar ile üniversiteye girişte uygulanan baraj puanını kaldırdı. Bu da sınava giren herkesin bir üniversiteye girebileceği anlamına geliyor. Alınan karar, kamuoyunda pek de kabul görmedi...