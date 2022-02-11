Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırıldığını açıkladı.

Milyonlarca insanın hayalini kurduğu üniversiteye girmek için hazırlandığı YKS sınavının başvurularının bugün başladığı açıklanmıştı. 18 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan sınavın başvurularının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi sayfasından 7 Mart tarihine kadar devam edeceğini de sizlere aktarmıştık. Şimdi de bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Üniversite sınavında baraj kaldırıldı

Gelen haberlerde milyonlarca insanın gireceği üniversite sınavında önemli bir değişikliğe gidildiği aktarıldı. Açıklamalara göre üniversite sınavlarında; lisans ve ön lisans tercihlerinde artık baraj puanı olmayacak.

Detaylar geliyor..