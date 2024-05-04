Bir kripto para yatırımcısı, elindeki 1.155 adet WBTC'yi dolandırıcılar tarafından açılmış sahte bir hesaba aktardı. Para buharlaşırken yatırımcının akıbeti merak konusu oldu.

Kripto para piyasalarında son dönemlerin en büyük kayıplarından bir tanesi yaşandı. "Adres zehirlenmesi" olarak da bilinen bir dolandırıcılık yöntemine kurban giden bir yatırımcı, elindeki yaklaşık 68 milyon dolar değerindeki 1.155 adet WBTC'yi kaybetti. WBTC, fiyatı Bitcoin'e (BTC) endekslenen bir kripto varlık olarak biliniyordu.

Adres zehirlenmesi, genelde yatırımcıların dalgınlığından faydalanıldığı bir yöntem. Bu yöntem ile yatırımcının, sahte hesaplara para aktarılması sağlanıyor. İşte kim olduğu bilinmeyen bu yatırımcı da elindeki paranın yüzde 97 gibi çok büyük bir bölümünü kaybetti. Yatırımcının durumunu en az sizin kadar biz de merak ediyoruz.

İşte o para transferine ilişkin ekran görüntüsü:

Konuyla ilgili açıklama, blokzincir odaklı güvenlik firması Cyvers'ten geldi. Şirketin resmî X hesabından yapılan paylaşımda, "Yanılıyor muyuz, yoksa birisi gerçekten $WBTC değerinde 68 milyon dolar mı kaybetti?" ifadesine yer verildi.

1.155 adet WBTC'yi kaybeden yatırımcının akıbetine ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor. Bu yatırımcının nasıl bir dalgınlığa geldiği, dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğü belli değil. Ancak eğer kripto para piyasalarıyla ilgiliyseniz size verebileceğimiz bir tavsiye var. Para aktarımı yapacağınız cüzdan adresini birkaç kez kontrol edin.