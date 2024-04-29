Bir bitcoin madencisi, 841.286 sayılı bloğu tek başına çözmeyi başardı. Hâl böyle olunca 3,125 BTC'lik ödül kazandı.

Bitcoin madenciliğinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir madenci, 841.286 sayılı bloğu tek başına çözmeyi başardı. Hâl böyle olunca tam 3,125 adet BTC kazandı. Bu BTC'nin anlık fiyatı, 194 bin 709 dolar.

Bitcoin madenciliği, bunun için tasarlanmış olan özel cihazların kullanılmasıyla yapılıyor. Kimileri tek başına, kimileri ise büyük havuzlara dahil olarak, çözülen kod blokları için ödül alıyor. Bu ödül, tek başına madencilik yapanlar için tamamen kendisinin oluyor. Havuzlarda madencilik yapanlar ise ödülü bölüşüyorlar. İşte 841.286 sayılı blokta, ilk bahsettiğimiz yaşandı.

Piyango kazanmak gibi bir durum

Bugün Bitcoin madenciliği için üretilen bir cihaz satın alırsanız ufak ufak para kazanmaya başlarsınız. Ancak tek bir bloğun tamamı için para kazanmak, piyango kazanmak ile aynı durum. Madencilik havuzu ckpool yöneticisi Con Kolivas tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar sadece 282 kez tek başına bir madenci, ödülün tamamını almayı başardı.

Bu arada; yaşanan olayla ilgili bir dipnot vermek gerek. Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan daha birkaç hafta önce Bitcoin halving'i yaşandı ve blok başına verilen ödül, 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düştü. Eğer bu haberimizde bahsi geçen madenci, birkaç hafta önce böyle bir olay yaşasaydı, 6,25 BTC, yani yaklaşık 400 bin dolar kazanacaktı...