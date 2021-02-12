Bir YouTuber, Xiaomi Mi 11 Ultra'nın Videosunu Paylaştı

Filipinli bir YouTuber, Xiaomi'nin henüz duyurmadığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 Ultra'nın videosunu paylaştı. YouTuber, söz konusu videoyu hemen kaldırsa da görüntüler farklı kanallarca tekrar yüklendi.

Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayının sonlarında yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11’i resmen duyurdu ancak Mi 11 ailesinin diğer üyeleri olması beklenen Mi 11 Pro ya da Mi 11 Ultra’dan hiç bahsetmedi. Yakın zamanda ortaya çıkan Hindistan Standartlar Dairesi sertifikaları, söz konusu cihazların yakın zamanda duyurulabileceğini gösteriyordu.

Filipinli bir YouTube kanalı olan Tech Buff PH, Xiaomi Mi 11 Ultra ile ilgili ilk büyük sızıntıyı gerçekleştirdi ve akıllı telefonun videosunu yayınlayarak Mi 11 Ultra’nın nasıl bir akıllı telefon olacağı hakkında bilgi edinmemizi sağladı. Anlaşılan o ki Mi 11 Ultra özellikle arka yüzey tasarımı ve ikinci ekranı ile Mi 10 Ultra’ya göre bazı önemli yenilikler sunacak.

Xiaomi Mi 11 Ultra, arkada ikincil bir ekrana sahip olacak

Mi 11 Ultra’ya önden baktığımızda pek çok amiral gemisi gibi yanlardan kavisli, delikli ekrana sahip bir akıllı telefon görüyoruz. Zaten Mi 11 Ultra’nın farkını gösterdiği asıl nokta arka yüzeyi. Xiaomi Mi 11 Ultra, Poco M3’e benzer şekilde cihazın üst kısmını boydan boya kaplayan bir kamera modülü ile geliyor.

Mi 11 Ultra’yı Poco M3’ten ayıran en önemli unsur ise bu geniş kamera modülünün yalnızca bir görsel tercihten ibaret olmaması. Zira Xiaomi, bu oldukça geniş kamera modülünün içine bir ana kamera, bir ultra geniş açı kamera, bir periskop kamera, üçlü LED flaş ve ikincil ekran sığdırmış durumda.

Görsellerde de görebileceğiniz üzere Mi 11 Ultra’nın 48 MP çözünürlüğe sahip olacağı söylenen periskop kamerasının hemen yanında 120X Ultra Pixel AI Camera yazıyor. Muhtemelen Mi 11 Ultra, 10X optik, 120x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Ayrıca cihazın ana kamerasının 50 MP, ultra geniş açılı kamerasının ise 48 MP olacağı söyleniyor.

Arka kamera modülünde bulunan ikincil ekranın Galaxy Z Flip benzeri bir bildirim kontrolü ya da arama yanıtlama özelliğinden ziyade arka kamerayı selfie kamerası olarak kullanabilme amacı taşıması bekleniyor. Yine de daha fazla detay için Xiaomi'nin açıklamalarını beklemek en doğrusu olacaktır.

Mi 11 Ultra ile ilgili diğer söylentiler arasında Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 67W kablolu ve kablosuz şarj, 6,8 inç QHD+ 120 Hz OLED ekran, Corning Gorilla Glass Victus ekran koruması, IP68 sertifika, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve 20 MP ön kamera yer alıyor. Xiaomi’nin Mi 11 Ultra’yı resmen ne zaman duyuracağı bilinmiyor ancak sızıntıların anormal şekilde artması, Mi 11 Ultra’nın fazla uzakta olmadığının habercisi.

Tech Buff PH'nin önce paylaşıp sonra sildiği Xiaomi Mi 11 Ultra videosu